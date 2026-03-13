derbyderbyderby calcio italiano Udinese-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

STREAMING LIVE

Udinese-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Udinese-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE - immagine 1
Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Udinese-Juventus si sfideranno in occasione della ventinovesima giornata di Serie A, sabato 14 marzo presso lo stadio Bluenergy Stadium. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. Gli uomini di Spalletti proveranno a conquistare l'intera posta in palio considerando che i friulani sono quasi certi della salvezza. Un match di grande peso specifico per il futuro di entrambe le formazione, ma soprattutto per la Vecchia Signora che punta dritta all'Europa. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative: 

Per iscriversi su Sisal e seguire tutti gli eventi in LIVE STREAMING GRATIS, clicca qui

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica

Udinese-Juventus, dove vedere la gara

—  

La partita sarà trasmessa in esclusiva sul DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

La situazione delle due squadre

—  

L'Udinese occupa l'undicesima posizione in classifica, forte dei 36 punti conquistati nelle prime ventotto gare. I friulani arrivano al match contro la Juventus dopo un periodo di forma altalenante: Davis e compagni hanno prima subito tre sconfitte consecutive con Lecce, Sassuolo e Bologna, poi conquistato il successo interno contro la Fiorentina e nell'ultimo turno di campionato, il pareggio sul campo dell'Atalanta. Tuttavia, prima di questi cinque incontri, gli uomini di Runjaic vantavano due successi consecutivi con Verona e Roma. Un percorso che ha garantito finora una salvezza virtuale, oltre a mettere nel mirino il centro classifica. L'Udinese ha collezionato 10 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte.

Udinese-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
UDINE, ITALY - DECEMBER 27: Tijjani Noslin della SS Lazio gareggia per la palla con Jesper Karlstrom dell'Udinese Calcio durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e SS Lazio allo Stadio Friuli il 27 dicembre 2025 a Udine, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La Juventus di Luciano Spalletti, invece, si trova nelle zone di vertice: sesto posto e 50 punti, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Anche Yildiz e compagni arrivano alla sfida dopo un periodo poco sereno. Infatti, nelle ultime cinque partita hanno raccolto due pareggi con Lazio e Roma e due sconfitte con Inter e Como; l'unica vittoria conquistata è arrivata contro il Pisa nella partita di sabato scorso. L'obiettivo Champions dista appena una lunghezza, dimostrazione che la lotta sarà serrata fino alla fine della stagione e che ogni dettaglio potrà fare la differenza. Lo spettacolo è assicurato: ora non resta che attendere il fischio d'inizio.

Probabili formazioni di Udinese-Juventus

—  

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso; Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative: 

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Golbet

Leggi anche
Inter-Atalanta, gli orobici cercano una vittoria che manca da 8 anni
Under 14, chiude l’arbitro nello spogliatoio: allenatore squalificato per sette mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA