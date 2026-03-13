Udinese-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 16:46)

Udinese-Juventus si sfideranno in occasione della ventinovesima giornata di Serie A, sabato 14 marzo presso lo stadio Bluenergy Stadium. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. Gli uomini di Spalletti proveranno a conquistare l'intera posta in palio considerando che i friulani sono quasi certi della salvezza. Un match di grande peso specifico per il futuro di entrambe le formazione, ma soprattutto per la Vecchia Signora che punta dritta all'Europa. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

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Udinese-Juventus, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

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La situazione delle due squadre — L'Udinese occupa l'undicesima posizione in classifica, forte dei 36 punti conquistati nelle prime ventotto gare. I friulani arrivano al match contro la Juventus dopo un periodo di forma altalenante: Davis e compagni hanno prima subito tre sconfitte consecutive con Lecce, Sassuolo e Bologna, poi conquistato il successo interno contro la Fiorentina e nell'ultimo turno di campionato, il pareggio sul campo dell'Atalanta. Tuttavia, prima di questi cinque incontri, gli uomini di Runjaic vantavano due successi consecutivi con Verona e Roma. Un percorso che ha garantito finora una salvezza virtuale, oltre a mettere nel mirino il centro classifica. L'Udinese ha collezionato 10 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte.

La Juventus di Luciano Spalletti, invece, si trova nelle zone di vertice: sesto posto e 50 punti, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Anche Yildiz e compagni arrivano alla sfida dopo un periodo poco sereno. Infatti, nelle ultime cinque partita hanno raccolto due pareggi con Lazio e Roma e due sconfitte con Inter e Como; l'unica vittoria conquistata è arrivata contro il Pisa nella partita di sabato scorso. L'obiettivo Champions dista appena una lunghezza, dimostrazione che la lotta sarà serrata fino alla fine della stagione e che ogni dettaglio potrà fare la differenza. Lo spettacolo è assicurato: ora non resta che attendere il fischio d'inizio.

Probabili formazioni di Udinese-Juventus — Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso; Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

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