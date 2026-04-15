La promessa che non ti aspetti e la polemica tutt'altro che scontata in casa bianconera

Michele Massa 15 aprile - 18:06

In casa Udinesetiene banco una situazione che potrebbe presto intrecciarsi con le dinamiche di mercato. A far rumore sono le dichiarazioni di Thomas Kristensen, difensore danese classe 2002, che ha tracciato con chiarezza la propria traiettoria professionale, lasciando intendere scenari già delineati.

Le parole di Kristensen che non sono piaciute in casa Udinese — Il centrale bianconero, arrivato in Friuli nel 2023 e cresciuto rapidamente fino a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nella rosa, ha parlato senza giri di parole delle sue ambizioni, evidenziando come il suo percorso fosse stato impostato fin dall’inizio: “Al mio arrivo avevamo un piano che prevedeva che giocassi per un certo periodo, per poi valutare un eventuale trasferimento in un club più importante. È chiaro quindi che nei nostri piani sia previsto un ulteriore passo in avanti".

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Parole che suonano come un vero e proprio segnale alla società, soprattutto in un momento in cui si ragiona anche su eventuali mosse per il futuro contrattuale del giocatore. Kristensen, infatti, non sembra intenzionato a frenare la propria crescita, ma anzi a spingere verso una nuova tappa della carriera: “Non escludo il trasferimento in un club che gioca in Europa. Nel breve termine è piuttosto probabile che il passo successivo sia proprio questo".

Una posizione che rafforza l’idea di un progetto personale già ben definito: l’Udinese come trampolino di lancio verso realtà di livello superiore e competizioni europee. Il club friulano, dal canto suo, valuta le prossime mosse tra la possibilità di un rinnovo e quella di una futura cessione remunerativa, ma la direzione del giocatore appare piuttosto chiara. Sarà importante capire dalla prossima sessione di mercato quale sarà la scelta che si prenderà, ma queste dichiarazioni sono arrivate come un fulmine a ciel non sereno bensì serenissimo.