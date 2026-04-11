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L'ANALISI

Tra fisicità e talento: il piano del Milan per arginare le insidie dell’Udinese

Milan Udinese
I pericoli dei bianconeri friulani per la difesa di Massimiliano Allegri: ecco cosa aspettarsi dalla gara
Samuele Amato
Samuele Amato Caporedattore 

In vista della sfida contro l'Udinese, l'attenzione del Milan si sposta inevitabilmente sull'analisi di un avversario capace di abbinare fisicità e imprevedibilità tecnica. La preparazione del match richiede una soglia di concentrazione altissima, specialmente nel contenimento di due profili che, per caratteristiche diverse, rappresentano le minacce principali per la retroguardia di Allegri. Da un lato la potenza atletica e la capacità di proteggere il pallone, dall'altro la qualità nell'uno contro uno e la ricerca costante della giocata spacca-partita.

Inter Milan
MILANO, ITALIA - 23 NOVEMBRE: Mike Maignan dell'AC Milan festeggia la vittoria con i suoi compagni di squadra Davide Bartesaghi, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori e Matteo Gabbia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e AC Milan allo stadio Giuseppe Meazza il 23 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan tramite Getty Images)

Per i rossoneri, la chiave per disinnescare queste insidie passerà attraverso una marcatura preventiva ferrea e la capacità di non concedere campo alle ripartenze friulane. Affrontare una squadra che fa della verticalità immediata la propria arma migliore significa non poter commettere errori in fase di impostazione, poiché ogni pallone perso potrebbe innescare la velocità dei singoli avversari. In un momento cruciale della stagione, la solidità difensiva mostrata nelle ultime uscite sarà messa a dura prova da un reparto offensivo che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le grandi del campionato. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>

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