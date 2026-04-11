In vista della sfida contro l'Udinese, l'attenzione del Milan si sposta inevitabilmente sull'analisi di un avversario capace di abbinare fisicità e imprevedibilità tecnica. La preparazione del match richiede una soglia di concentrazione altissima, specialmente nel contenimento di due profili che, per caratteristiche diverse, rappresentano le minacce principali per la retroguardia di Allegri. Da un lato la potenza atletica e la capacità di proteggere il pallone, dall'altro la qualità nell'uno contro uno e la ricerca costante della giocata spacca-partita.