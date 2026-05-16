Il numero 10 dei friulani ha giocato un'annata al di sopra delle aspettative convincendo l'Udinese a puntare su di lui anche per il futuro
Istanbul, acre meme da derby: Zaniolo scalcia lo stemma del Fenerbahce
Nicolò Zaniolo è stato uno dei migliori calciatori italiani della Serie A 2025-26. Il talento ex Roma ha ripreso in mano la sua carriera grazie a Kosta Runjaic e all'Udinese. In un ambiente tranquillo e privo di pressioni, attento alla crescita e allo sviluppo dei propri tesserati, l'attaccante italiano ha giocato una grande stagione. Dopo le esperienze con Aston Villa, Atalanta e Fiorentina, la carriera del numero 10 bianconero sembrava destinata ad una mesta conclusione.
Il mancato riscatto della squadra inglese aveva aperto le porte al ritorno in Serie A. Il tocco magico di Gasperini non ha avuto effetto su Zaniolo (3 reti in 23 partite, quasi tutte da subentrato) e nemmeno il ritorno a casa a Firenze ha migliorato la situazione, anzi. Così, in estate Nicolò si trovava ancora al Galatasaray, in attesa della prossima destinazione dove essere sballottato. A sorpresa, si è presentata l'Udinese. Non la destinazione immaginata per uno dei talenti italiani più brillanti degli ultimi dieci anni, ma forse quella più funzionale per un suo recupero.
Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365
Nicolò Zaniolo e la stagione 2025-26Così, comprendendo la sua situazione attuale, l'ex Roma ha accolto con piacere la nuova sfida presentatagli. A Udine, Nicolò Zaniolo ha cambiato stile di gioco. Non più ala eclettica, potente e rapida, ma seconda punta capace di rifinire, fare a sportellate e concludere l'azione con una rete o una assist. La coppia con Keinan Davis ha funzionato alla grande, escludendo i problemini fisici di entrambi.
Caricamento post Instagram...
Questo il comunicato ufficiale: "L'Udinese calcio comunica che Nicolò Zaniolo, a causa di una lombalgia, dovrà rimanere fermo 15 giorni. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo ma non recupererà in tempo per disputare le ultime gare del campionato", conclude.
Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA