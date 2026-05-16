Nicolò Zaniolo è stato uno dei migliori calciatori italiani della Serie A 2025-26. Il talento ex Roma ha ripreso in mano la sua carriera grazie a Kosta Runjaic e all'Udinese. In un ambiente tranquillo e privo di pressioni, attento alla crescita e allo sviluppo dei propri tesserati, l'attaccante italiano ha giocato una grande stagione. Dopo le esperienze con Aston Villa, Atalanta e Fiorentina, la carriera del numero 10 bianconero sembrava destinata ad una mesta conclusione.

UDINE, ITALIA - 2 MAGGIO: Nicolò Zaniolo dell'Udinese entra in campo durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Torino FC allo Stadio Friuli il 2 maggio 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Il mancato riscatto della squadra inglese aveva aperto le porte al ritorno in Serie A. Il tocco magico di Gasperini non ha avuto effetto su Zaniolo (3 reti in 23 partite, quasi tutte da subentrato) e nemmeno il ritorno a casa a Firenze ha migliorato la situazione, anzi. Così, in estate Nicolò si trovava ancora al Galatasaray, in attesa della prossima destinazione dove essere sballottato. A sorpresa, si è presentata l'Udinese. Non la destinazione immaginata per uno dei talenti italiani più brillanti degli ultimi dieci anni, ma forse quella più funzionale per un suo recupero.

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Nicolò Zaniolo e la stagione 2025-26

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Così, comprendendo la sua situazione attuale, l'ex Roma ha accolto con piacere la nuova sfida presentatagli. A Udine, Nicolò Zaniolo ha cambiato stile di gioco. Non più ala eclettica, potente e rapida, macapace di rifinire, fare a sportellate e concludere l'azione con una rete o una assist. La coppia conha funzionato alla grande, escludendo i problemini fisici di entrambi.La mancata convocazione per i playoff mondiali è stata vista come un affronto dal pubblico calcistico. Zaniolo infatti ha raccoltoreti eassist in stagione, colpendo anche parecchi pali e traverse. Tuttavia, la sua stagione della rinascita è conclusa con due giornate di anticipo. Nulla di preoccupante né per lui né per il collettivo, ampiamente salvo (un ottimo decimo posto) e fuori dalla lotta europea. Il comunicato della squadra bianconera infatti dichiara uno stop di 15 giorni per una

Questo il comunicato ufficiale: "L'Udinese calcio comunica che Nicolò Zaniolo, a causa di una lombalgia, dovrà rimanere fermo 15 giorni. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo ma non recupererà in tempo per disputare le ultime gare del campionato", conclude.

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