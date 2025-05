Udinese, top e flop della Serie A 2024/2025: Lucca trascina i bianconeri

Una grande partenza, poi qualche passo falso di troppo. Con il passare delle giornate l'Udinese ha abbandonato la corsa all'Europa, accontentandosi di una salvezza tranquilla

L’Udinese chiude la Serie A al dodicesimo posto. Dopo un'ottima partenza i friulani sono incappati in qualche passo falso di troppo. Runjaic è stata sicuramente una sorpresa in positivo, in grado di risollevare la squadra dopo la salvezza all’ultima giornata dello scorso anno. Vediamo i migliori e i peggiori del campionato dei bianconeri.

I top della stagione 2024/25 per l'Udinese — Lorenzo Lucca - L’attaccante ex Ajax e Pisa è sicuramente uno dei migliori. Al netto dell’episodio di Lecce, peccato di gioventù che può essere perdonato, Lucca ha compiuto un grande passo in avanti rispetto all’anno scorso. Più concretezza, più presenza nelle partite e più gol. Per lui questa stagione potrebbe essere stato il primo step verso un club che punta alle coppe europee.

Florian Thauvin - Trentadue anni e classe da vendere. Il francese è senza dubbio il giocatore più impattante nella squadra, la sua presenza o assenza fa tutta la differenza del mondo. Ha avuto diversi problemi fisici, ma quando c’è stato s’è sentito eccome. Tanto del grande avvio di stagione dell’Udinese passa dal suo rendimento superlativo. L’anno prossimo, magari con un ricambio che gli consenta di tirare il fiato più spesso, potrebbe essere l’uomo della svolta per un nuovo ciclo dopo la cessione della famiglia Pozzo.

Oumar Solet - Ha giocato solo il girone di ritorno, dando però la netta sensazione di essere un giocatore importante. Fisico, tecnica, letture di livello: l’ex Salisburgo è un difensore che per una squadra di metà classifica è un grande lusso. Non a caso le sirene di mercate si sono fatte via via più insistenti con il passare delle giornate. Se dovesse restare, però, la spina dorsale dell’Udinese lo includerà di certo.

Chi ha deluso: ecco i flop della stagione dei friulani — Sandi Lovric - Il primo dei flop è il centrocampista sloveno. Dopo una stagione di livello molto alto due anni fa, Lovric è calato al punto da perdere il posto in diverse partite. Nervoso, poco pulito dal punto di vista tecnico, sicuramente è stato il grande assente dell’annata bianconera, anche dal punto di vista realizzativo.

Maduka Okoye - Anche Okoye entra senza grossi dubbi nella categoria flop. Il portiere nigeriano, uno dei più positivi della scorsa annata, non è riuscito a ripetersi. Al netto delle vicende extra-campo e degli infortuni, anche le performance sono state altalenanti, spesso insufficienti. L’affidabilità e la reattività che gli avevano consentito di ottenere la titolarità a discapito di Silvestri sono state, in questa stagione, un lontano ricordo.

Alexis Sanchez - In una stagione difficilissima per via degli infortuni, il cileno non è riuscito a mettere a disposizione dell’Udinese la sua classe e la sua esperienza. Zero gol e la sensazione che non sia mai riuscito davvero a trovare una quadra, chiuso da Lucca, Thauvin ma anche da Davis e Bravo.

Il voto finale alla stagione dell'Udinese — Il voto alla stagione dell’Udinese è 6+. Kosta Runjaic è stato una delle grandi sorprese di inizio stagione, capace di dare subito un’identità ai friulani. Con il passare delle giornate il rendimento di tanti calciatori è sceso e, anche per qualche infortunio di troppo, l’Udinese ha vissuto un periodo di stanca. La sufficienza piena è comunque meritata, vista la situazione nella quale si trovavano i bianconeri l’anno scorso, a un passo dalla retrocessione.

In questo miglioramento, come detto, c'è tanto dell'allenatore, oltrechè dei giocatori. Tanti giovani promettenti hanno saputo farsi carico della situazione, cosa che l'anno scorso era un po' mancata. Non era facile dopo le partenze di due leader come Silvestri e Pereyra e di un ottimo giocatore come Neuhen Perez. Se l'Udinese dovesse dare continuità a questo progetto, magari con un paio di innesti ben piazzati, le potenzialità sono notevoli.