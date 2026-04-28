La giustizia ha fatto il suo corso e ha inflitto una severa punizione al papà che aggredì un quattordicenne della squadra avversaria del figlio.
Voghera, l'aggressione nel bar del derby: il Pavia ai suoi tifosi "Nulla a che vedere con noi"
Un papà che avrebbe dovuto limitarsi a sostenere la squadra in cui milita il figlio durante una partita tra giovanissimi. Quella che poteva essere una semplice domenica di sport si è trasformata, invece, in un'aggressione vera e propria, con tanto di lesioni a scapito di un 14enne. Adesso è arrivata la ferma condanna della Questura di Modena. Per un periodo piuttosto lungo il ragazzo dovrà continuare a fare lo sport che ama senza le attenzioni di suo padre, fermato dalla giustizia che ha fatto il suo corso.
CLICCA QUI PER ACCEDERE A TUTTI GLI EVENTI IN STREAMING OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
Questura di Modena: Daspo al papà aggressoreÈ stato il questore Lucio Pennella a emanare un provvedimento di Daspo che avrà durata quinquennale a danni di un papà albanese. Questi, venuto ad assistere alla partita del figlio il 19 aprile scorso, avrebbe ferito gravemente un ragazzino di 14 anni che giocava nella squadra avversaria a quella del figlio.
Clicca sull'immagine qui sotto e scopri tutto il meglio di Bet365
La partita ha visto protagoniste Asd Visport di Vignola' e 'Asd San Giorgio' di Sassuolo e si è tenuta per il campionato "Giovanissimi 2011". Teatro dell'incontro è stato il centro sportivo "Il Poggio" di Vignola. Le lesioni hanno costretto il ragazzino a una prognosi di sette giorni, stabilita dopo che fu trasportato immediatamente al pronto soccorso.
Caricamento post Instagram...
CLICCA QUI PER ACCEDERE A TUTTI GLI EVENTI IN STREAMING OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA