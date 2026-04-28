Un papà che avrebbe dovuto limitarsi a sostenere la squadra in cui milita il figlio durante una partita tra giovanissimi. Quella che poteva essere una semplice domenica di sport si è trasformata, invece, in un'aggressione vera e propria, con tanto di lesioni a scapito di un 14enne. Adesso è arrivata la ferma condanna della Questura di Modena. Per un periodo piuttosto lungo il ragazzo dovrà continuare a fare lo sport che ama senza le attenzioni di suo padre, fermato dalla giustizia che ha fatto il suo corso.

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Questura di Modena: Daspo al papà aggressore

È stato il questore Lucio Pennella a emanare un provvedimento diche avrà durataa danni di un papà albanese. Questi, venuto ad assistere alla partita del figlio il 19 aprile scorso, avrebbe ferito gravemente un ragazzino di 14 anni che giocava nella squadra avversaria a quella del figlio.

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La partita ha visto protagoniste Asd Visport di Vignola' e 'Asd San Giorgio' di Sassuolo e si è tenuta per il campionato "Giovanissimi 2011". Teatro dell'incontro è stato il centro sportivo "Il Poggio" di Vignola. Le lesioni hanno costretto il ragazzino a una prognosi di sette giorni, stabilita dopo che fu trasportato immediatamente al pronto soccorso.

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Nello specifico il 41enne dovrà rimanere interdetto da ogni impianto sportivo in virtù "della gravità della condotta tenuta dal genitore che aggredendo il minorenne ha abdicato al suo ruolo educativo, tradendo altresì lo spirito dello sport. Quando la passione per lo sport si trasforma in violenza, a maggior ragione se nei confronti di un ragazzo di 14 anni, è necessario intervenire con fermezza".

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