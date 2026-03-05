Ufficiale, Giacomo Bonaventura dice basta: l’ex Milan si ritira a 36 anni

Un punto fermo alla carriera perché senza "fuoco dentro" non si può continuare. Giacomo Bonaventura appende gli scarpini al chiodo dopo l'ultima esperienza all'Al Shabab.

5 marzo

Giacomo Bonaventura si ferma. Esordiente tra i professionisti nella stagione 2007-2008 con la maglia dell'Atalanta, è stato calciatore per 19 anni. Centrocampista con diversi gol nelle gambe, non ha mai rubato l'occhio, ma si è spesso sacrificato per i compagni, ritagliandosi uno spazio importante nelle rotazioni delle sue squadre.

Bonaventura e gli esordi Non è diventata una bandiera di alcun club, ma di maglie ne ha cambiate davvero poche in carriera. Atalanta, Milan e Fiorentina in Italia, per finire un tocco di estero con l'Al Shabab nella ricca Arabia Saudita.

Il debutto in Serie A è datato 4 maggio 2008, in Atalanta-Livorno 3-2. Questa sarà la prima e unica presenza stagionale. Il prestito al Padova servirà come rampa di lancio e, difatti, il minutaggio crescerà considerevolmente con l'Atalanta nella stagione 2011-2012 quando colleziona 31 gettoni stagionali.

L'11 aprile 2012 andò a segno contro il Napoli, si tratta della prima marcatura in carriera nel massimo campionato. Tra l'annata 11/12 e quella 13/14 arrivarono 14 reti in un complessivo di 95 gare in Serie A.

Il Milan col "fuoco dentro" — Il Milan scommise su di lui nell'estate del 2014, acquistandolo per 7 milioni di euro. Fu Adriano Galliani a puntare su un Giacomo Bonaventura che non nasconderà, successivamente, il forte legame coi colori rossoneri. 155 saranno le gare in Serie A, 30 le reti. Vittima dell'epoca senza successi del Milan, Bonaventura giocherà appena 11 gare internazionali, andando a segno nella stagione 2017-2018 in Europa League.

Non riuscirà mai a centrare la Champions coi club, ma in campo internazionale farà ancora parlare di sé in Conference League. Quattro stagioni alla Fiorentina, dopo esser andato via a parametro zero dal Milan, lo confermeranno dunque tra i centrocampisti più affermati del nostro campionato.

All'Al Shabab 33 gare complessive, 4 gol e 3 assist per coronare una carriera che ha visto il fuoco dentro. Una miccia che ora non fa più scintilla.