Ultras del Trento picchia poliziotta transgender: arresto e 5 anni di Daspo

Arresti domiciliari per uno dei tre ultras del Trento ritenuti responsabili di una brutale aggressione avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 febbraio scorsi. La vittima, un'agente di polizia di 53 anni è attualmente in servizio presso la Questura di Verona. Tuttavia ha un passato lavorativo di oltre un decennio a Trento, motivo per il quale era nota agli aggressori. La vittima sta completando un percorso di transizione sessuale da uomo a donna. Un aspetto che ai tre "tifosi", membri del gruppo di estrema destra "Nuova Guardia", non andava giù. Dopo qualche insulto a causa della sua identità di genere, la poliziotta si è difesa, con il conseguente violento pestaggio. L'episodio si è verificato in un bar adiacente allo stadio Briamasco.