derbyderbyderby calcio italiano Un soldato italiano scoperto a seguire l’allenamento: la Bosnia denuncia lo spionaggio

Il caso

Un soldato italiano scoperto a seguire l’allenamento: la Bosnia denuncia lo spionaggio

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La sicurezza ha fermato e identificato l'uomo, che si è rivelato un soldato dell'Eufor. Ma la Federazione non c'entra nulla
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

Per l'Italia l'appuntamento con la storia è fissato per le 20:45 di questa sera a Zenica, quando gli Azzurri scenderanno in campo per affrontare la Bosnia e giocarsi l'accesso al prossimo Mondiale. Dopo due esclusioni consecutive, arrivate entrambe fallendo nel play off decisivo, la Nazionale questa sera non può permettersi altri sbagli. E dunque l'attesa è altissima, la tensione si fa sentire, e le dichiarazioni dei giorni scorsi da una parte e dall'altra non hanno fatto altro che infiammare il clima in vista del match. Ma non solo.

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Bosnia, fermato un italiano che spiava l'allenamento

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Nelle ultime ore, infatti, si è sollevato anche un ulteriore polverone per una presunta ipotesi di un tentativo di spionaggio. Un italiano - un militare che lavora nella base al confine con il centro sportivo - sarebbe stato sorpreso a bordo campo mentre filmava l'allenamento della nazionale bosniaca oltre i 15 minuti canonici concessi alla stampa. A riportare la notizia è la testata locale SportSport.ba, che sottolinea come si tratti di un soldato dell'EUFOR non autorizzato.

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La sua presenza ha subito indispettito la sicurezza, che è intervenuta per allontanare l'uomo. Un 'caso' che però è stato respinto dalla Federazione, che ha fatto sapere di non avere nulla a che fare con l'individuo. Il militare, spinto dal tifo e dalla curiosità, avrebbe semplicemente colto l'occasione della vicinanza con il campo d'allenamento per osservare da vicino i prossimi avversari dell'Italia.

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