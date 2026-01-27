derbyderbyderby calcio italiano Union SG-Atalanta: la TOP 3 delle divise più belle di sempre dei due club

Maglie collection

Union SG-Atalanta: la TOP 3 delle divise più belle di sempre dei due club

Union SG Atalanta
La sfida tra Union Saint-Gilloise e Atalanta in Champions League è anche un incontro tra estetiche calcistiche. Prima del primo incrocio europeo, ripercorriamo le maglie più belle di sempre dei due club
Silvia Cannas Simontacchi
Silvia Cannas Simontacchi

Appuntamento col destino: mercoledì 28 gennaio alle 21, l'Union Saint-Gilloise attende la Dea per l'ottava, nonché ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Un appuntamento che sarà anche il primo incrocio europeo tra le due formazioni. E, come in ogni first date che si rispetti, bisogna presentarsi vestiti bene.

Le notti europee, del resto, hanno sempre avuto una loro estetica riconoscibile: accostamenti esotici, abbinamenti cromatici inusuali, strisce di larghezza variabile, colori brillanti e sponsor inaspettati. Insomma, il calcio continentale è anche una questione di guardaroba.

Aspettando Union SG-Atalanta, siamo andati a sbirciare nei rispettivi armadi: ecco la TOP 3 delle maglie più belle di sempre (secondo noi) dei due club.

La Top 3 delle maglie più belle dell'Union SG

3. Maglia Home Union SG 2025/26

Union SG Atalanta
Anan Khalaili veste la maglia Home dell'Union Saint-Gilloise durante la partita della Fase 2 della UEFA Champions League 2025/26 contro il Newcastle, il 1° ottobre 2025 a Bruxelles. (Foto di Omar Havana/Getty Images)
—  

Nuova, fiammante e con addosso tutto il carisma dei campioni in carica del massimo campionato belga. È la dimostrazione plastica di quanto il giallo e il blu, se dosati con intelligenza, possano funzionare bene su una divisa da calcio. Eccome, se funzionano. E sono instagrammabilissimi.

2. Maglia Home Union SG 2023/24

​Qui il gialloblù si fa più sofisticato, e vira verso l'oro, spezzato da righine blu sottilissime. Un'eleganza quasi rétro, che non passa inosservata, né sul campo né fuori. Una di quelle maglie che può finire per direttissima tra i fit-check dei patiti di streetwear, senza bisogno di troppi accessori di contorno per essere cool.

8. Maglia Away Union SG 2023/2024

Union SG Atalanta
Dennis-Yerai Eckert veste la maglia Away nel match di ritorno dei playoff di UEFA Europa Conference League 2023/24 contro l’Eintracht Francoforte, il 22 febbraio 2024. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)
—  

Pulita, luminosa e sempre elegante. La classica “away” bianca a cui, prima o poi, ogni squadra cede. E se lo fanno tutte, un motivo c'è. Colore preferito da Valentino Garavani, il bianco nelle notti giuste è la dichiarazione di stile più potente di tutte.

La Top 3 delle maglie più belle dell'Atalanta

3. Maglia Away Atalanta 2025/26

Non è ancora un cult, ma probabilmente lo diventerà. Il merito è in gran parte dell'effetto Palladino, che rende tutto un filo più chic. Linee pulite, suggestioni anni Ottanta, forse un po' ruffiana. Ma essere ruffiani, a volte, non è che un altro modo di essere intelligenti.

2. Maglia Home Atalanta 2023/2024

Union SG Atalanta
Ademola Lookman festeggia la vittoria nella finale di UEFA Europa League 2023/24 tra Atalanta e Bayer Leverkusen alla Dublin Arena, il 22 maggio 2024. (Foto di Michael Regan/Getty Images)
—  

Semplicemente, la maglia della finale di Europa League. Essenziale, moderna, ma allo stesso tempo profondamente classica. Minimal senza rischiare di essere anonima, iconica ma mai eccessiva. Nessun tifoso della Dea potrà mai dimenticarsela. E giustamente.

1. Maglia Celebrativa Atalanta - Coppa Italia 1963

Union SG Atalanta
Germán Denis in azione durante Atalanta-Chievo Verona, Serie A, il 19 maggio 2013 a Bergamo. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)
—  

Il 19 maggio 2013 l'Atalanta sfodera la maglia definitiva: quella che celebra la vittoria in Coppa Italia del 1963. Non è solo bella: è un modo per rendere tangibili la memoria e l'identità, e tenerle sempre con sé. Un maglia che non segue le mode, ma non è neanche da bacheca. Ma solo perché nelle bacheche i ricordi prendono polvere.

Leggi anche
Milan, i numeri del reparto offensivo non convincono: poche occasioni ma grande cinismo
I top e i flop della 22a giornata di Serie A: Roma-Milan la vince l’Inter, Juve top

© RIPRODUZIONE RISERVATA