Appuntamento col destino: mercoledì 28 gennaio alle 21, l'Union Saint-Gilloise attende la Dea per l'ottava, nonché ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Un appuntamento che sarà anche il primo incrocio europeo tra le due formazioni. E, come in ogni first date che si rispetti, bisogna presentarsi vestiti bene.
Union SG-Atalanta: la TOP 3 delle divise più belle di sempre dei due club
Le notti europee, del resto, hanno sempre avuto una loro estetica riconoscibile: accostamenti esotici, abbinamenti cromatici inusuali, strisce di larghezza variabile, colori brillanti e sponsor inaspettati. Insomma, il calcio continentale è anche una questione di guardaroba.
Aspettando Union SG-Atalanta, siamo andati a sbirciare nei rispettivi armadi: ecco la TOP 3 delle maglie più belle di sempre (secondo noi) dei due club.
La Top 3 delle maglie più belle dell'Union SG
3. Maglia Home Union SG 2025/26
Nuova, fiammante e con addosso tutto il carisma dei campioni in carica del massimo campionato belga. È la dimostrazione plastica di quanto il giallo e il blu, se dosati con intelligenza, possano funzionare bene su una divisa da calcio. Eccome, se funzionano. E sono instagrammabilissimi.
2. Maglia Home Union SG 2023/24
Qui il gialloblù si fa più sofisticato, e vira verso l'oro, spezzato da righine blu sottilissime. Un'eleganza quasi rétro, che non passa inosservata, né sul campo né fuori. Una di quelle maglie che può finire per direttissima tra i fit-check dei patiti di streetwear, senza bisogno di troppi accessori di contorno per essere cool.
8. Maglia Away Union SG 2023/2024
Pulita, luminosa e sempre elegante. La classica “away” bianca a cui, prima o poi, ogni squadra cede. E se lo fanno tutte, un motivo c'è. Colore preferito da Valentino Garavani, il bianco nelle notti giuste è la dichiarazione di stile più potente di tutte.
La Top 3 delle maglie più belle dell'Atalanta
3. Maglia Away Atalanta 2025/26
Non è ancora un cult, ma probabilmente lo diventerà. Il merito è in gran parte dell'effetto Palladino, che rende tutto un filo più chic. Linee pulite, suggestioni anni Ottanta, forse un po' ruffiana. Ma essere ruffiani, a volte, non è che un altro modo di essere intelligenti.
2. Maglia Home Atalanta 2023/2024
Semplicemente, la maglia della finale di Europa League. Essenziale, moderna, ma allo stesso tempo profondamente classica. Minimal senza rischiare di essere anonima, iconica ma mai eccessiva. Nessun tifoso della Dea potrà mai dimenticarsela. E giustamente.
1. Maglia Celebrativa Atalanta - Coppa Italia 1963
Il 19 maggio 2013 l'Atalanta sfodera la maglia definitiva: quella che celebra la vittoria in Coppa Italia del 1963. Non è solo bella: è un modo per rendere tangibili la memoria e l'identità, e tenerle sempre con sé. Un maglia che non segue le mode, ma non è neanche da bacheca. Ma solo perché nelle bacheche i ricordi prendono polvere.
