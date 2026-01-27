Union SG-Atalanta: la TOP 3 delle divise più belle di sempre dei due club

Non è ancora un cult, ma probabilmente lo diventerà. Il merito è in gran parte dell'effetto Palladino, che rende tutto un filo più chic. Linee pulite, suggestioni anni Ottanta, forse un po' ruffiana. Ma essere ruffiani, a volte, non è che un altro modo di essere intelligenti.

1. Maglia Celebrativa Atalanta - Coppa Italia 1963

Il 19 maggio 2013 l'Atalanta sfodera la maglia definitiva: quella che celebra la vittoria in Coppa Italia del 1963. Non è solo bella: è un modo per rendere tangibili la memoria e l'identità, e tenerle sempre con sé. Un maglia che non segue le mode, ma non è neanche da bacheca. Ma solo perché nelle bacheche i ricordi prendono polvere.