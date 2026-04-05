La scalata dell'Inter Club Camuno nella classifica dei club nerazzurri è solo l'ultimo tassello di una storia fatta di passione e dedizione

Samuele Dello Monaco 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 13:02)

C'è un filo nerazzurro che unisce chilometri di distanza, trasformando ogni partita in un rito collettivo e ogni sede in una seconda casa. Facciamo tappa nell’Inter Club Camuno, una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per il tifo nerazzurro. Tra ricordi di grandi vittorie e la passione quotidiana che anima i soci, abbiamo intervistato chi fa parte di questa realtà e la vive tutti i giorni, per farci raccontare cosa significhi, nel profondo, vivere la vita a tinte nerazzurre.

L'intervista con l'Inter Club Camuno — Quando è nato il vostro Inter Club? Quanti soci conta?

"Il nostro Club è stato fondato nel 1990 e in questa stagione abbiamo raggiunto i 904 soci (di cui 158 Junior). Per il quarto anno consecutivo siamo il club bresciano con il maggior numero di iscritti. Una cosa che ci rende molto orgogliosi è che da quest'anno siamo tra i primi 20 club al mondo. La sede storica del nostro sodalizio è il Ristorante Vivione a Berzo Demo. Tutti i giorni, a pranzo, il nostro Presidente Onorario Claudio Bernardi apre la saletta con tutti i cimeli raccolti in questi anni, così da renderli visibili a tutti i tifosi nerazzurri."

Quando un tifoso entra per la prima volta nel vostro Inter Club, cosa trova? Che tipo di ambiente avete creato per i tifosi nerazzurri?

"Quando un nuovo tesserato entra a far parte del nostro Club trova un gruppo di persone che lo supportano e lo aiutano al meglio per cercare di seguire il più possibile la squadra. L'obiettivo è rendere semplice e accessibile seguire le partite, se possibile allo stadio. Se non è possibile andare a San Siro, abbiamo tanti locali pubblici sparsi in tutta la Val Camonica. Riteniamo importante anche la creazione di gruppi e chat che consentano lo scambio di pareri e opinioni sulla squadra e sul calcio in generale. E spesso queste chat servono anche per pubblicizzare iniziative sociali e benefiche. Durante la stagione, soprattutto nei momenti clou come il tesseramento o la consegna di tessere e gadget, organizziamo delle serate in diversi punti strategici del nostro territorio. Abbiamo comunque diversi tesserati che abitano in vallate vicine, fuori provincia, fuori regione (Puglia, Campania e Calabria) o addirittura all'estero, dato che abbiamo una famiglia che vive in Francia ma fa parte del nostro Club."

Qual è la partita dell’Inter che avete vissuto tutti insieme e vi ha emozionato di più?

"La partita che non dimenticheremo mai, almeno per quel che riguarda gli ultimi anni, è il derby della seconda stella. L'abbiamo vista tutti insieme all'oratorio S. Filippo di Darfo. Un'emozione unica e indescrivibile."

Il vostro club è un punto d’incontro anche per giovani nerazzurri? Ci sono giovani tifosi che portano avanti la tradizione del gruppo?

"Assolutamente si. Come detto in precedenza, quest'anno abbiamo raggiunto i 158 soci Junior. Nel nostro club ci sono diversi ragazzi che partecipano alle partite in Curva Nord a San Siro e spesso anche in trasferta. Sempre con il loro vessillo 'Camuni'."

Organizzate viaggi a San Siro o trasferte per seguire l’Inter dal vivo?

"Organizziamo il trasporto in pullman per tutte le partite a San Siro per i nostri abbonati, che sono una settantina, e per i nostri soci. Per le trasferte ci 'appoggiamo' con gli altri club della provincia al CCIC di Brescia (Centro Coordinamento Inter Club)."

Secondo voi, che ruolo svolgono gli Inter Club per tenere viva la passione nerazzurra in giro per l’Italia?

"Pur riconoscendo che l’attuale assetto degli Inter Club possa essere ulteriormente evoluto e ottimizzato, lo consideriamo un riferimento essenziale per la comunità nerazzurra. La sua funzione principale resta quella di consolidare il legame tra il tifoso e la società, accrescendo quel senso di appartenenza che è la vera anima del nostro tifo e che rende speciale ogni chilometro percorso per seguire la squadra."

I ragazzi dell'Inter Club Camuno

C’è un giocatore dell’Inter con cui identificate il vostro Inter Club? Chi del mondo Inter invitereste nel vostro Club?

"Il nostro Club è dedicato a Nicola Berti. Abbiamo avuto il privilegio di averlo come ospite nel dicembre 2024 durante la festa del Natale Nerazzurro, un evento che abbiamo promosso sul territorio insieme al CCIC di Brescia."

Qual è il sogno per il futuro del vostro Inter Club?

"Il nostro sogno è semplice: che ci venga data ancora la possibilità di seguire la squadra, in special modo a San Siro. E ovviamente speriamo di continuare a crescere come gruppo, come abbiamo fatto in tutti questi anni."

Un ringraziamento speciale a tutta l'organizzazione dell'Inter Club Camuno, che si è resa disponibile con la massima professionalità: Disetti Giuseppe (Presidente), Pini Giorgio (Vicepresidente), Bernardi Claudio (Presidente Onorario), Donati Ludovico (Segretario), Bettoni David (Tesoriere), Albertelli Tiziana, Bernardi Claudio, Filippini Andrea, Gosio Giuseppino, Gusmini Gian Andrea, Martinelli Paolo, Pedretti Marco, Zanchi Remo (Consiglieri)