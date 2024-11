Vanderson glissa: “Serie A? Sono concentrato sul Monaco…”

"Seguo la Serie A, è un campionato difficile"

Gioca in Europa dal gennaio del 2022, è alla terza stagione in corso con i francesi del Monaco: con la squadra del principato, si è ambientato benissimo già dalla prima stagione, giocando ventidue volte, e mettendo a referto due reti. "Da brasiliano, mi piace attaccare - dice Vanderson alla Gazzetta - ma al Monaco ho imparato anche a difendere. Posso giocare a destra e sinistra". E' un giocatore duttile, capace di ricoprire più porzioni di campo: per alcuni allenatori italiani, sarebbe la soluzione per più moduli da adottare anche a partita in corso. "Nei primi mesi ho giocato da mediano: mi piace ricoprire più ruoli per mettermi a disposizione della squadra".