Bologna, Italiano: “Col Monaco difficile. Obiettivo? Arrivare nelle 24 squadre”

Il Bologna affronterà domani, martedì 5 novembre alle ore 21:00, il Monaco in Champions League e per l'occasione in conferenza stampa ha parlato Vincenzo Italiano.

Alessia Gentile 4 novembre 2024 (modifica il 4 novembre 2024 | 15:56)

Il Bologna, dopo la vittoria in campionato contro il Lecce, si sta preparando per scendere in campo in Champions League; la quarta giornata della competizione vedrà la squadra di Vincenzo Italiano impegnata contro il Monaco in una gara tutt'altro che semplice.

Italiano alla vigilia di Bologna-Monaco — "Non ho mai pensato possa essere una gara abbordabile col Monaco, sarà difficile. Penso che ora dobbiamo cercare la prestazione per ottenere il risultato in Champions, soprattutto davanti al nostro pubblico. Qui con lo Shaktar abbiamo ben figurato, ma anche con Liverpool e Aston Villa. Ora però serve qualcosa in più e domani dobbiamo cercare di farlo. Se dovesse diventare abbordabile, lo scopriremo alla fine. Il Monaco sta viaggiando forte, è una squadra in fiducia e noi dobbiamo alzare l'asticella".

"Affrontiamo una squadra che alza tantissimo i terzini: oggi abbiamo provato qualcosa per provare a metterli in difficoltà. Qualcuno dei giocatori oggi era ancora molto stanco. Castro o Dallinga? Il dubbio per l'attacco rimane: abbiamo anche provato a giocare con entrambi, ma in questo momento non lo riproporremo in Champions contro squadre in cui ci servirà avere qualche uomo in più in mezzo al campo".

⭐️ ⭐️

— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) November 4, 2024

"Credo che ci sia stata una crescita di reparto. Contro il Lecce abbiamo concesso pochi tiri ai nostri avversari ed era quello che volevamo. Nelle parrite contro Cagliari e Genoa avevamo concesso troppo agli avversari, ma col Lecce abbiamo fatto molto bene sotto questo aspetto. La motivazione è cresciuta sia nella squadra che nei singoli. Siamo motivati. Playoff? Proveremo a raggiungerli senza l'ossessione di fare prestazioni sopra il nostro livello. Il nostro obiettivo è quello di provare ad arrivare in quelle che sono le 24: se ce la facciamo significherà che avremo fatto un gran lavoro. La Champions però per noi deve essere crescita e l'ossessione è giocare bene, non la classifica. Qui vedo un attaccamento alla maglia incredibile, soprattutto da parte dei senatori di questa squadra. Io e il mio staff stiamo mettendo il massimo per allinearci".