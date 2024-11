Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce.

Vincenzo Italiano sta prendendo le misure di una squadra che ha bisogno di certezze ma che al tempo stesso vuole darne ai propri tifosi, dando il massimo sul campo e recuperando nel più breve tempo possibile i punti persi per strada in questa primissima fase della stagione.

Bologna, le parole di Italiano in vista del Lecce

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match di campionato che vedrà la sua squadra ospitare il Lecce: "Ad ogni modo attenzione e qualità sono state caratteristiche importanti per questa vittoria e che vorrei rivedere anche domani, andando in campo con gli stessi occhi di Cagliari, Sono contento di come abbiamo reagito ai gol di Genova: mi auguro che domani i ragazzi scenderanno in campo con quell'atteggiamento anche domani", ha detto l'allenatore.