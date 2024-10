Dopo il rinvio della gara contro il Bologna , il Milan si appresta a tornare in campo nel turno infrasettimanale della 10ª giornata di Serie A . I rossoneri ospiteranno a San Siro la prima della classe, il Napoli di Antonio Conte , che secondo l'allenatore del Diavolo, Paulo Fonseca , è una delle candidate per la vittoria finale del campionato.

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli , Paulo Fonseca in conferenza stampa è tornato sul rinvio della gara del Dall'Ara col Bologna : "È stato difficile gestire questo momento. Il giorno prima della partita non sapevamo se giocavamo o meno, avremmo potuto fare un altro allenamento... Noi volevamo giocare. Siamo stati molto penalizzati dal rinvio".

Napoli da scudetto: "Il Napoli è una squadra fortissima, come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo. Sta in buon momento, vince, è al primo posto, arriveranno motivatissimi, come lo siamo anche noi. È una delle squadre che può vincere lo Scudetto".