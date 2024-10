La Juventus è uscita con un punto da San Siro. La squadra bianconera, sotto di due gol sul 4-2, è riuscita a rimettere in piedi la partita grazie alla doppietta di Kenan Yildiz che ha con una doppietta ha riscritto la storia di un match assolutamente imprevedibile. Grande soddisfazione ma anche cautela tra i bianconeri, visto che la vittoria con l'Inter ha scatenato anche i commenti dei tifosi juventini e non solo.

Ad oggi c'è la sensazione che proprio la Juventus possa rientrare tra le squadre in lotta per lo Scudetto, oltre all'Inter campione in carica ed ovviamente il Napoli attuale capolista. Eppure, Thiago Motta ci tiene a mantenere i piedi per terra, come spiegato anche nel post partita ai microfoni di DAZN.