Torino, Vanoli: “La squadra mi è piaciuta, ci è mancato un pizzico di coraggio”

Il Torino non è riuscito a portare punti a casa nel Derby della Mole . Sconfitta per 2-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium nonostante la reazione del secondo tempo. Pesano le importanti assenze per infortunio di Duvan Zapata e Che Adams oltre alle non perfette condizioni di Samuele Ricci e Ivan Ilic. Tutti punti sottolineati dall'allenatore Paolo Vanoli nel post match.

Torino, le parole di Vanoli post Derby della Mole

Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa della Juventus per 2-0 all'Allianz Stadium: "La squadra mi è piaciuta, soffriamo sicuramente le poche soluzioni in attacco. Devo dire che hanno fatto la differenza le qualità degli avversari. Siamo sempre rimasti con i piedi per terra, sono cambiate delle dinamiche e bisogna resettare tutto. Capire con grande umiltà che il primo obiettivo sarà quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Quando hai 14 giocatori in Nazionale non ti viene facile lavorare sulle cose da migliorare. Spero di recuperare Adams perchè per me è importante. Questi momenti bisogna superarli alzano la testa".