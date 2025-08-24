Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per il primo turno di Serie B

Filippo Montoli 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 10:02)

La prima giornata di Serie B ha in programma uno scontro diretto per la lotta alla promozione. Venezia e Bari partono entrambe con l'obiettivo di raggiungere direttamente la Serie A, facendo quindi a meno possibilmente dei playoff. I padroni di casa hanno deciso di affidarsi a un esperto di promozioni: Giovanni Stroppa. Gli ospiti, invece, hanno puntato su giocatori di esperienza per facilitare il compito. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Venezia-Bari.

I precedenti tra le due squadre — Venezia e Bari si sono incontrate 54 volte nella loro storia tra Serie A e Serie B. A livello di vittorie, l'equilibrio è quasi totale. I padroni di casa contano 22 vittorie, mentre gli ospiti 21. I pareggi sono 11. Il fattore campo ha un certo peso nella sfida. Tra le propria mura, infatti, sia Venezia sia Bari hanno vinto 16 volte. L'ultima partita disputata al Penzo è terminata 3-1, mentre l'ultima vittoria della Bari risale alla stagione 2022/2023, grazie a un 1-2.

Anche il dato dei gol è di assoluto equilibrio. I padroni di casa in questo caso con le 67 reti fatte sono appena sotto le 69 degli ospiti. Negli ultimi incontri c'è sempre stato almeno un gol nel match. L'ultimo 0-0 risale addirittura alla stagione 1996/1997 e proprio a Venezia. La speciale classifica marcatori della sfida è guidata in solitaria da Lino Begnini con 5 reti. Subito dietro si trovano a quota 4 Mihály Vörös e Salvatore Campilongo.

Le probabili formazioni — VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Schingtienne, Korac, Franjic; Bjarkason, Busio, Duncan, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante. Allenatore: Giovanni Stroppa.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli. Allenatore: Fabio Caserta.

Venezia-Bari, il pronostico di DDD — Nonostante il grande equilibrio tra le due squadre nei precedenti, i bookmakers tengono fortemente conto del fattore casalingo. Il Venezia viene dato infatti a 2.05, mentre la Bari a 3.90. Il pareggio si attesta a quota 3.25. I padroni di casa con la scelta di Stroppa vogliono tornare subito a calcare i campi della Serie A, mentre gli ospiti hanno intenzione di mettere fine alla lunga attesa per la promozione. Come visto il fattore campo è determinante e per questo il pronostico del risultato esatto di Venezia-Bari è di 3-0.