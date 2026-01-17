Venezia-Catanzaro live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B

Altra sfida interessante in questa prima giornata di ritorno di Serie B come Venezia-Catanzaro. Sabato 17 gennaio alle 15 allo stadio “Penzo” questi due club si sfidano per continuare il proprio percorso verso i piani alti della...

Gennaro Dimonte 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 13:18)

Altra sfida interessante in questa prima giornata di ritorno di Serie B come Venezia-Catanzaro. Sabato 17 gennaio alle 15 allo stadio "Penzo" questi due club si sfidano per continuare il proprio percorso verso i piani alti della classifica. Lagunari che hanno come obiettivo quello di tornare in Serie A, calabresi che vogliono continuare a stupire e a sognare.

Vuoi vedere il match senza costi aggiuntivi?

Dove vedere Venezia Catanzaro in diretta TV e streaming gratis — Venezia-Catanzaro sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET e LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Serie B. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Venezia-Catanzaro in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Venezia-Catanzaro, il momento delle due squadre — Con 13 punti nelle ultime 5 partite il Venezia è, con il Frosinone, la squadra più in forma di tutta la Serie B. Quattro successi consecutivi per i lagunari e otto gol fatti, due a partita. Il gruppo allenato da Giovanni Stroppa, senza ombra di dubbio, lotterà per i primi due posti e di conseguenza la promozione in Serie A fino alla fine.

Giallorossi che, con la sconfitta per 2-0 a Frosinone, hanno interrotto una serie di quattro vittorie consecutive. Questo non ha cancellato la classifica che in questo momento vede i ragazzi allenati da Alberto Aquilani al quinto posto, a soli tre punti dal Palermo. Per Iemmello e compagni una partita complicata contro la miglior squadra per rendimento in casa.

Le probabili formazioni di Venezia-Catanzaro — VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Venturi, Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Sagrado; Yeboah, Adorante. Allenatore: Giovanni Stroppa

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli, Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Rispoli, Cisse, D'Alessandro; Iemmello, Pittarello. Allenatore: Alberto Aquilani.