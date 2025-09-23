Gli uomini di Paolo Zanetti sfidano la formazione di Stroppa in Coppa Italia. Chi staccherà il pass per gli ottavi di finale?

Domenico Ciccarelli 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 20:41)

È tempo di Coppa Italia, sono in corso i sedicesimi. Chi andrà avanti e proseguirà il proprio cammino? Tra le tante gare, una che sicuramente trae fascino è il derby veneto tra Verona e Venezia, che si daranno battaglia per aggiudicarsi il pass per gli ottavi, dove ad attendere una delle due ci sarà l’Inter di Christian Chivu.

Verona-Venezia, come arrivano le due squadre al derby Veneto — Il Verona arriva da un weekend positivo, le motivazioni sicuramente non mancheranno. Il pareggio arrivato contro la Juventus dà indubbiamente una carica maggiore agli scaligeri. La formazione di Paolo Zanetti è alla ricerca della prima vittoria stagionale, e la partita andata in scena con la squadra bianconera manda buoni segnali. È vero, attualmente il club gialloblù è a quota 3 punti in campionato, però sembra aver quasi trovato la giusta quadra.

Discorso abbastanza diverso per il Venezia. Gli uomini di Giovanni Stroppa hanno aperto la stagione con la straripante vittoria, appunto, in Coppa Italia con il 4-0 rifilato al Mantova, ed ha esordito in campionato con il successo col Bari. Da lì in poi, però, non sono più arrivati risultati convincenti: due pareggi, e la recente sconfitta arrivata allo stadio Pierluigi Penzo contro il Cesena.

Verona-Venezia: le probabili formazioni — Pochi dubbi per Paolo Zanetti. Il tecnico del Verona sembra essere intenzionato a schierare la miglior formazione contro il Venezia: il duo offensivo degli scaligeri dovrebbe essere composto dai due calciatori più in forma della rosa, Orban e Giovane. Giovanni Stroppa, invece, pare essere intenzionato a rispondere con Yeboah e Adorante.

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Paolo Zanetti.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Schingtienne, Korac, Franjic, Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason, Yeboah, Adorante. All. Giovanni Stroppa.

Il pronostico — Seppur i derby in sé per sé sono difficilmente pronosticabili in virtù della imprevedibilità, questo tra Verona e Venezia non dovrebbe riservare sorprese. Il successo degli uomini di Giovanni Stroppa è quotato a 4.10 alla posta. La vittoria degli scaligeri, invece, è a quota 1.95. È consigliabile optare per l’1 fisso.