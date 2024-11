Paolo Zanetti, allenatore del Verona, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della sua squadra.

Luca Paesano 10 novembre 2024 (modifica il 10 novembre 2024 | 19:34)

Il Verona si arrende sotto i colpi di un'ottima Fiorentina, che vola trascinata dalla tripletta di Moise Kean. Pomeriggio amaro per la formazione di Paolo Zanetti, in partita per i primi 45 minuti ma poi crollata nella ripresa. L'allenatore dei gialloblù ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi in conferenza stampa: “Si poteva fare di più, anche se l'impegno c'è stato e gran parte della partita è stata combattuta. Siamo una squadra che deve crescere attraverso anche vittorie esaltanti e sconfitte pesanti. L'atteggiamento c'è stato, ma siamo stati imperfetti per portare a casa dei punti. Per portare a casa dei punti qui bisogna essere perfetti".

Fiorentina-Verona, le parole di Zanetti in conferenza stampa — "Nel secondo tempo siamo calati, dopo aver speso tanto nel primo - ha puntualizzato il tecnico del Verona. Ci siamo abbassati troppo, abbiamo preso un brutto gol su angolo e lì la partita si è messa su un binario diverso. Il risultato è giusto anche se forse ci penalizza oltremodo. I ragazzi hanno dato tutto e non ho niente da rimproverare".

Poi ha proseguito: "Oggi a livello di energie siamo un po' calati nel corso del tempo, ma la continuità di prestazione c'è stata. In altre partite siamo stati meno combattivi e meno squadra. Non abbiamo fatto la stessa grande prestazione della settimana scorsa. Non siamo riusciti ad essere al livello di una Fiorentina proiettata alla Champions, non me la sento di dire qualcosa ai ragazzi sinceramente".

Sul rendimento di attacco e difesa e sulla lotta salvezza, infine, ha concluso: "Bisogna essere equilibrati in campo, dobbiamo lavorare per colmare questo gap. I pareggi non arrivano anche perché prendiamo tanti gol. In fondo alla classifica gli alti e bassi li hanno avuti tutti: la spunterà chi ha più continuità e gli scontri diretti possono fare la differenza".