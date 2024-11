Verona, Zanetti: “Fiorentina squadra forte con un’identità precisa”

Verona, l'allenatore Paolo Zanetti ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida di campionato degli scaligeri, che affronteranno la Fiorentina

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2024 (modifica il 8 novembre 2024 | 18:30)

Il Verona dopo il successo contro la Roma dello scorso weekend, farà visita alla Fiorentina, domenica pomeriggio (calcio d'inizio ore 15:00) all'Artemio Franchi. In conferenza stampa l'allenatore scaligero Paolo Zanetti ha presentato la sfida contro la Viola, reduce dal ko europeo contro l'APOEL Nicosia: "Dobbiamo mantenere questo spirito e cercare di dar seguito ai risultati che stiamo ottenendo. I numeri ci ricordano che siamo una squadra con dei valori. Dieci diversi giocatori sono già andati in rete, dobbiamo continuare a lavorare sulla fase difensiva".

Zanetti: "Fiorentina squadra forte con un'identità precisa" — Parole al miele quelle espresse da Paolo Zanetti nei confronti della Fiorentina, prossima avversaria del suo Verona: “La Fiorentina è una squadra forte, costruita benissimo, che avendo una rosa molto completa ha potuto schierare in Conference League diversi giocatori non titolari in campionato. È una squadra che ha trovato una sua identità dopo un avvio complicato e ha capito come vincere. Per noi sarà una partita di grande sacrificio, in cui mostrare grande spirito di squadra che dovremo unire alle nostre qualità".

Fiducia nei propri mezzi: "Non possiamo permetterci alcun calo, né a livello psicologico possiamo credere che la reazione contro la Roma sia bastata. Dobbiamo mantenere alto il nostro livello di prestazione. La Serie A ha un calendario difficile e bisogna imparare a giocare ogni partita al massimo. Noi, comunque, ripartiamo dai nostri tre punti della scorsa partita. Dobbiamo crederci fino in fondo. Abbiamo fatto una grande settimana di lavoro, anche grazie al rinnovato entusiasmo e i ragazzi sono convinti. Voglio vedere una squadra che crede in sé stessa".

Sulle possibili scelte di formazione: "Ho ancora alcuni dubbi. In questo momento ho una ‘squadra tipo’ in mente che per motivi di infortuni, squalifiche o soste nazionali ho potuto osservare raramente in campo. In poche occasioni finora ho avuto questa squadra a disposizione. Potrei dar continuità a Magnani e Coppola che affronteranno un avversario fisico come Kean. Tchatchoua si gioca il posto con Daniliuc. Jackson può fare bene le due fasi e rientrerà in squadra. Faraoni contro la Roma, Amin Sarr è un’arma importante, sarà della partita".