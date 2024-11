Fiorentina, Palladino: “Col Torino sempre dispendioso. Classifica? Che effetto!”

Palladino ottiene la vittoria contro il Torino ma mette in guardia i suoi: per il tecnico non bisogna pensare alla classifica e bisogna continuare a lavorare.

Palladino nel post-partita di Torino-Fiorentina

In conferenza stampa, Palladino ha affermato: "La classifica fa effetto! Mi fa piacere che i ragazzi guardino la classifica anche se dico loro di non farlo...Dobbiamo pensare una gara per volta, dobbiamo migliorare: oggi abbiamo vinto, ma non abbiamo giocato come piace a me. Nel secondo tempo abbiamo rinunciato un po' a giocare, lo dico dopo una vittoria. Venivamo da due trasferte difficili, giocare a Genova e Torino era dispendioso. Ma mi è piaciuto lo spirito di squadra, dobbiamo cavalcare questo entusiasmo e pensiamo subito alla Conference League".