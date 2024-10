Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Roma.

Gennaro Di Finizio 30 ottobre 2024

Il Torino si prepara ad una partita importante. La squadra granata andrà domani all'Olimpico per affrontare la Roma dell'ex allenatore Ivan Juric: una sfida importante, che entrambe le squadre affronteranno per cercare di portare a casa tre punti ad oggi fondamentali per proseguire la stagione su un binario positivo.

Cosi Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa proprio per presentare la sfida di domani: "La squadra sta bene, abbiamo recuperato bene. Quando arrivano risultati positivi, si recupera meglio e più in fretta. Guardo al collettivo in tutte e due le fasi. Per migliorarsi, tendiamo a guardare le cose negative. Oggi invece ho fatto vedere ai ragazzi quanto di buono stiamo facendo: è la strada giusta, i processi sono lunghi ma sono contento", ha detto Vanoli.

Poi un passaggio ovviamente sulla Roma: "Sono costruiti per arrivare a obiettivi completamente diversi. Dovremo stare attenti - ha proseguito il mister - perché sono giocatori che possono ritrovare motivazioni importanti davanti al loro pubblico. I campioni possono risolvere le gare individualmente. Dovremo essere bravi a gestire la partita, ci saranno molte partite sotto l'aspetto emotivo e dovremo capire i momenti", ha detto Vanoli.

Torino, Vanoli in conferenza: l'annuncio su Sosa — Si è parlato molto in questi giorni anche dei tanti infortuni che ci sono in casa granata. Vanoli ha parlato di questo aspetto ed ha annunciato il recupero di Borna Sosa, anche se ha dovuto fare delle precisazioni importanti riguardo quanto accaduto attorno al giocatore.

"Sosa domani è con noi, sono contento: abbiamo fatto una valutazione sbagliata sull'infortunio. E quando parlo di mediocrità, parlo proprio di questo: bisogna crescere!", ha ancora detto Vanoli. "E' stato Sosa che ha voluto approfondire il discorso, per fortuna è già rientrato. Con Ilic siamo in dirittura d'arrivo, speriamo che torni per la Fiorentina", le parole del tecnico.

Ed ancora, Vanoli ci ha tenuto a portare in conferenza un ragionamento legato a tutto l'ambiente: "Mediocrità? Dobbiamo imparare a non sbagliare: quando si vuole arrivare ad alti livelli, tutte le aree devono fare uno step. Sbagliare è umano, ma voglio di più. Da tutti, compreso da me: le partite non si vincono solo sul campo, ma anche nei dettagli, nel fare l'antinfluenzale prima perché hai i bambini, anche l'agronomo deve dare di più...Tutti!", le sue parole.