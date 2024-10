Pellegrini ci mette la faccia dopo Fiorentina-Roma: "Se il problema fossi io sarei pronto ad andare via per il bene della squadra".

Nel post partita di Fiorentina-Roma, il primo a metterci la faccia è stato il capitano, uno dei giallorossi più contestati dai tifosi. Ecco le parole di Lorenzo Pellegrini: "Se il problema fossi io sarei pronto ad andare via per il bene della Roma. Bisogna guardarci in faccia ed essere onesti, essere uomini. Abbiamo fatto schifo". Anche Juric è ora a rischio esonero e si parla del possibile ritorno in panchina di Daniele De Rossi.