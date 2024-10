Una sconfitta troppo pesante da digerire, soprattutto perchè arrivata con un risultato netto, devastante: la viola si è imposta per 5-1 contro una Roma che non è sembrata mai in grado di ribaltare il risultato, al cospetto di una Fiorentina ben messa in campo e con un Palladino abile a trovare i punti deboli degli avversari anche sotto il punto di vista tattico.