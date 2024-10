Finisce con un avvincente 3-2 la sfida della Unipol Domus Arena tra Cagliari e Torino . Un successo importantissimo per i padroni di casa che riescono a riprendere e addirittura ribaltare una sfida che sembrava poter sfuggire di mano dopo il 2-1 segnato da Linetty (di Viola e Sanabria le due reti del primo tempo). La formazione di Nicola, però, non si è mai disunita ed è riuscita con tenacia e determinazione a portare a casa i 3 punti. Il Cagliari prima trova il pareggio al 74' sull'asse Luperto-Palomino, e poi si porta avanti 4 minuti dopo grazie ad un autogol di Saul Coco su un pallone calciato da Gaetano.

Non può dirsi certamente soddisfatto del risultato finale Paolo Vanoli , che è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara per esprimere le sue impressioni a caldo.

Il tecnico del Torino non fa drammi e sottolinea l'ottima prestazione offerta dai suoi uomini: "Dobbiamo migliorare la concentrazione nella fase difensiva. Giochiamo e creiamo tanto ma poi nei momenti decisivi veniamo un po' meno. Anche stasera subiamo un gol su palla inattiva, anche se sottolineo che la punizione da cui nasce il loro vantaggio era fallo per noi . Lì è cambiata un po' la partita, ma penso che abbiamo fatto una buona prova anche questa sera. Si vede che abbiamo voglia di proporre, i ragazzi devono continuare su questa strada, che è una strada lunga. Non dimentichiamo che abbiamo anche perso un giocatore fondamentale (Zapata, ndr)".

Vanoli prosegue: " Oggi ci manca il dettaglio, quel dettaglio che fa migliorare la prestazione collettiva . Il risultato non deve condizionare ciò che facciamo, ma oggi i dettagli fanno la differenza. Ci mancano un po' di centimetri a metà campo, quando si mette sul fisico andiamo un po' in sofferenza. Dobbiamo essere un po' più furbi e determinati nell’arco dei 90 minuti".

Sui singoli: "Adams e Sanabria sono stati bravissimi, si sono legati molto bene e credo che possono ancora migliorare. Deve migliorare anche la condizione di Vlasic, che per la prima volta oggi ha fatto 90 minuti, così come dobbiamo crescere negli inserimenti con le mezze ali. Queste sono tutte cose su cui possiamo e dobbiamo lavorare. Per quanto riguarda il collettivo, oggi dobbiamo essere più attenti, più veloci a riposizionarci e più presenti in partita".