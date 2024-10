Sanabria segna e dedica il gol a Zapata: il Torino celebra il gesto

Zapata è out per infortunio tra le file del Torino e Sanabria, autore del primo gol dei suoi contro il Cagliari, l'ha voluto celebrare con un gesto semplice ma potente.

In una partita ricca di colpi di scena e di gol (è terminata 3-2), da celebrare è anche e soprattutto il gesto di Antonio Sanabria che ha segnato il primo gol del match per i granata e ha poi dedicato la rete al suo compagno di squadra infortunato, ovvero Duvan Zapata. L'attaccante è fermo per infortunio dopo la rottura del crociato riportata contro l'Inter e la squadra, ancora una volta, gli ha mostrato tutta la sua vicinanza.

Sanabria celebra Zapata

Antonio Sanabria, tornato oggi titolare con il Torino, contro il Cagliari ha segnato subito dopo il gol di Viola che aveva portato in vantaggio i padroni di casa. Dopo aver trovato la rete del momentaneo pareggio, il giocatore ha subito afferrato la maglia di Duvan Zapata e l'ha mostrata ai tifosi presenti e alle telecamere. Un gesto che il club stesso ha voluto celebrare, via social, con una foto e una didascalia ben precisa "Hermanos(fratelli, ndr.)". L'assenza del colombiano è tutt'altro che semplice da digerire, tanto per Paolo Vanoli quanto per il Torino che però sono costretti a reagire. Non dimenticando mai di fargli sentite tutto il loro affetto, dal campo, anche se a distanza.