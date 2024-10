Torino, Vanoli: “Dobbiamo giocare da vera squadra. Vlasic? Fortunati ad averlo”

Il Torino sta per scendere in campo in trasferta contro il Cagliari e, per l'occasione, nel pre-partita ha parlato anche Paolo Vanoli: vuole un atteggiamento da vera squadra.

Non solo Davide Nicola ma anche Paolo Vanoli: l'allenatore del Torino, prima del fischio di inizio a Cagliari per la sfida contro il club sardo, ha parlato della scelta di schierare titolare Vlasic e non solo; il suo pensiero è infatti anche tornato sulle assenze che pesano parecchio come quella di Zapata, primo su tutti, ma anche di Ilic e di Borna Sosa preziosi in fase offensiva. Ecco allora cos'ha riferito e che match si aspetta da parte dei suoi giocatori.