Mina fuori in Cagliari-Torino per un problema fisico: chiede subito il cambio

Il difensore del Cagliari in uno scatto fatto a difesa della porta della sua squadra ha sentito tirare la gamba e si è immediatamente toccato nel punto in cui ha avvertito il fastidio. Ha dovuto così chiedere il cambio al 63esimo e si è seduto in panchina sconsolato; al suo posto è subentrato José Luis Palomino che ha anche segnato al 74'.