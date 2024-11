Verona-Roma, Zanetti: “Ci siamo smarriti, serve ritrovare il carattere”

Verona, le parole di Zanetti a DAZN prima della Roma

"La fase difensiva è un lavoro di squadra e i gol presi vanno analizzati, non abbiamo incassato tante reti per mancanza di equilibrio ma per ingenuità. I numeri in questo momento non sono dalla nostra parte, ma ci sono almeno quelli offensivi: 13 centri non sono pochi per una squadra che deve salvarsi. Sicuramente siamo alla ricerca di un equilibrio. Ho visto gli occhi giusti nei miei ragazzi in settimana, in questi momenti si parla tanto e si sviscera un po', tirando fuori il massimo. Speriamo di rispondere sul campo, contro un'avversaria tosta e in una partita che si preannuncia importante. Ci siamo un po' smarriti e per un progetto a lungo termine come il nostro abbiamo bisogno di ritrovare il nostro carattere".