La domenica di serie A regalerà domani una sfida molto interessante alle ore 15:00. Si tratta di Sassuolo-Atalanta, che mette in palio tre punti importanti, seppur per ambizioni diversa. I neroverdi infatti, vogliono proseguire il proprio percorso di crescita, confermandosi nella tranquilla metà classifica. Gli orobici, dal proprio canto invece, sognano l'aggancio alla zona Champions che dista, al momento, soltanto cinque punti. Nulla sarà lasciato al caso e servirà massima attenzione per entrambe, così come analizza alla vigilia il tecnico di casa Fabio Grosso in conferenza stampa, svelando indiscrezioni e chiave tattica di Sassuolo-Atalanta.
derbyderbyderby calcio italiano Verso Sassuolo-Atalanta, Grosso: “Gara difficilissima, tornano Muharemovic e Matic”
LE PAROLE
Verso Sassuolo-Atalanta, Grosso: “Gara difficilissima, tornano Muharemovic e Matic”
Nulla sarà lasciato al caso e servirà massima attenzione per entrambe, così come analizza alla vigilia il tecnico di casa Fabio Grosso in conferenza stampa, svelando indiscrezioni e chiave tattica.