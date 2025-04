Vieira: “Abbiamo ancora tanto da giocarci. Fabregas? Sta facendo un ottimo lavoro”

Il tecnico rossoblù: "Ringrazio Fabregas per le belle parole nei miei confronti, il sentimento è reciproco. L’ho conosciuto all’Arsenal: era ancora molto giovane, ma aveva dimostrato grande intelligenza. Ora lo sta confermando da allenatore".

Federico Grimaldi 26 aprile 2025 (modifica il 26 aprile 2025 | 14:28)

Domenica 27 aprile la Serie A tornerà in campo per la 34esima giornata. Il Genoaè di scena a Como dove è chiamata a dimenticare il brutto passo falso con la Lazio. L'incontro sarà un vera una vera e propria sfida per la tranquillità. Le due squadre sono quasi matematicamente salve e una vittoria significherebbe mettere un sigillo alla lotta di quest'anno. Vieira sa bene l'importanza di questo match e nella consueta Conferenza Stampa ha fatto una prima analisi sui propri giocatori e sull'avversario che affronteranno.

Fàbregas Reunites with Vieira 🤝🔵

Genoa, Vieira: "Como squadra di qualità. Crisi Pinamonti? Momento passegero" — Le parole di Vieira in Conferenza Stampa: "Abbiamo ancora molto in gioco: le prossime gare saranno decisive per valutare atteggiamenti e mentalità. Vogliamo costruire un gruppo affamato, che non molla mai e lavora con serietà fino alla fine. Anche in questo momento, avrò tanto da imparare dai miei giocatori".

Come stanno gli infortunati: "La situazione infortuni non è cambiata granché. Zanoli ha svolto solo la prima parte dell’allenamento e domani vedremo come starà. Vitinha ieri è rimasto fermo, oggi si è allenato individualmente. Purtroppo abbiamo ancora molti indisponibili e questo rende complicato trovare continuità nel lavoro".

Su Fabregas:"Ci siamo incontrati ai tempi dell’Arsenal, lui era ancora molto giovane ma già mostrava una maturità fuori dal comune. Ha sempre avuto una grande passione per il calcio, soprattutto per l’aspetto tecnico, e ora si vede: il suo Como sta facendo davvero bene. È una squadra che gioca con sicurezza, con idee chiare, e lui sta portando avanti un ottimo lavoro".

Pinamonti:"È solo un momento passeggero: oggi, nella partitella in allenamento, ha deciso lui l’incontro segnando il gol della vittoria per la sua squadra. Continuiamo ad avere piena fiducia in lui".

I giovani: "Per crescere, serve tempo in campo, ma quel tempo va guadagnato. Stanno facendo vedere spunti interessanti e, nelle gare che restano, avranno l’occasione di mettersi in mostra. Anche per noi sarà importante capire se sono davvero pronti per competere a questo livello".

La squalifica: "Personalmente, preferisco stare vicino ai miei giocatori, essere in panchina con loro per supportarli e condividere ogni momento della partita. Abbiamo comunque già parlato con il mio staff su come affrontare la situazione in campo. Ci sarà il mio vice a dirigere dalla panchina insieme agli altri membri dello staff, in modo che il messaggio e le indicazioni arrivino comunque alla squadra come sempre."