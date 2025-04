Il tecnico rossoblù rimane concentrato sul discorso salvezza: "Non è ancora matematica". E sui pochi gol subiti: "Frutto del lavoro di squadra, anche gli attaccanti ci aiutano in questo senso"

Alessandro Stella 13 aprile - 18:05

Pareggio senza reti e grosse emozioni tra Verona e Genoa. Allo stadio Bentegodi i rossoblù strappano un altro buon punto e consolidano sempre di più il discorso salvezza. Quando mancano solo sei giornate al termine del campionato, sono quindici i punti di distacco dal diciottesimo posto: la permanenza in Serie A per il Grifone è quindi praticamente certa. Nel post-partita il tecnico Patrick Vieiraanalizza la prestazione.

Vieira ammette: "Partita difficile, loro più in forma fisicamente. Siamo contenti del pareggio" — L'allenatore genoano riconosce le difficoltà avute durante la sfida: "E' stata una partita molto difficile, abbiamo visto due squadre con lo stesso obiettivo, quello di rimanere in Serie A prendendo punti. Nel secondo tempo loro sono stati migliori dal punto di vista fisico, sono stati aggressivi, gli faccio i complimenti. Ma noi siamo contenti del punto, non perdere in un campo difficile come questo era importante. In generale non abbiamo giocato con la giusta intensità e non abbiamo trovato i giocatori fra le linee. Abbiamo sofferto nel secondo tempo".

Poi Vieira predica ancora attenzione per quanto riguarda il discorso salvezza: "Con lo spirito messo in mostra nell'ultimo mese possiamo centrare punti importanti. La cosa importante è di raggiungere il nostro obiettivo, che è di rimanere in Serie A. Non dobbiamo perdere il focus perché non ci siamo ancora matematicamente". E poi una battuta sul futuro: "Fino a quando non saremo salvi, non voglio parlare di nient'altro".

"I pochi gol subiti sono frutto del lavoro di squadra, Leali portiere per noi fondamentale" — Poi il tecnico del Genoa analizza la statistica che vede la sua squadra tra le più attente in difesa: "Subiamo pochi gol e questo è frutto di un lavoro di 11 giocatori. Oggi è stata una partita difficile per Pinamonti davanti, ma bisogna considerare il grande lavoro che ha fatto per la squadra. Se non prendiamo gol vuol dire che facciamo tutti un bel lavoro a partire dagli attaccanti, poi in porta Leali sta facendo cose importanti per noi".

Infine Vieira si sofferma su alcuni singoli: "Abbiamo passato una settimana molto complicata sull'aspetto degli allenamenti, tanti giocatori ne avevano fatti pochi e il Verona sapevamo essere una squadra forte. Vitinha e Messias devono ritrovare la forma migliore. Malinovskyi invece ha avuto quel colpo in allenamento, non si sa ancora se rientrerà per la prossima partita".