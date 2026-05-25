Vincenzo Italiano rompe gli indugi e, in una lunga chiacchierata con La Repubblica, mette a nudo i sentimenti di un'annata chiusa con più di un rimpianto. Il tecnico non usa giri di parole per descrivere la delusione di non aver centrato la qualificazione europea, un obiettivo che sentiva suo: "Io rosico da morire per non essere andati in Europa, sia ben chiaro. Non ci dormo la notte". L’analisi si sposta poi sull'amara parentesi in Coppa Italia contro la Lazio, una ferita che ancora brucia: "Mi prendo gran parte della responsabilità di quell'eliminazione perché avrei dovuto prepararla e giocarla diversamente; era una Lazio che potevamo battere".

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Il calcio della fretta contro la cultura del progetto

L’allenatore analizza poi il sistema calcio in, puntando il dito contro una cronica mancanza diche finisce per soffocare i progetti tecnici. "In Italia non c’è tempo per correggere gli errori, né per aspettare un giovane", spiega, che porta la sua esperienza allocome prova che la fiducia paga: "Hanno resistito nei momenti bui e li ho portati in A per la prima volta, poi salvandoli". È proprio questo il nodo cruciale del suo futuro aIl tecnico chiede chiarezza programmatica per tornare a competere in, non miracoli estemporanei. Sulla permanenza in rossoblù, però, resta cauto: "C'è anche la possibilità che io non rimanga, non lo nego. Come sapete, ci vedremo con la società e parleremo".

BOLOGNA, ITALIA - 23 MAGGIO: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC, festeggia durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e FC Internazionale allo stadio Renato Dall'Ara il 23 maggio 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il nodo Napoli e la visione per il domani

Bologna, Italiano in bilico. “Non nego, potrei andar via” https://t.co/7dFDluj7Cq — Repubblica Bologna (@rep_bologna) May 25, 2026

Inevitabile toccare il tasto del, destinazione accostata con insistenza al suo nome nelle ultime settimane.dribbla le voci con pragmatismo: "Non lo so, stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori. Avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non saprei che dire". Il focus resta però lapersonale, l'allenatore ribadisce di vivere per dare emozioni alla gente e che ilha la filosofia giusta per programmare, a patto di essere chiari con la. Il prossimo incontro con la dirigenza sarà decisivo,vuole risposte concrete per capire se il terreno sia fertile per continuare a correre ino se le strade debbano dividersi.

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