Vitaliy Kutuzov: “Ho lasciato per le scommesse. Conte? Una macchina”

Vitaliy Kutuzov è quel nome che, qualsiasi età abbia colui che legge, ti riporta indietro nel tempo. Ha dedicato la sua carriera sportiva all'Italia, approdandovi con la maglia del Milan nel 2001: "Iniziò tutto con una partita di Coppa Uefa, io ero col Bate Borisov e giocammo contro il Milan. La differenza col calcio italiano era tanta, ci misi un po' ad ambientarmi, ma è stato un bel percorso". Oggi, Kutuzov vive in Bielorussia, ed in clima di guerra si parla poco di calcio.

L'esordio col Milan, l'anno con Zeman ad Avellino ed il ricordo di Ventrone

Oggi, Kutuzov fa il giornalista, ha presentato il suo libro: "Magari un giorno lo tradurrò in italiano". Parla ai colleghi di Fanpage, a cui rilascia una lunga intervista, in cui spazia dagli esordi in Italia, agli anni con Zeman e Ventura, al dramma col calcioscommesse che, poi, l'ha portato ad appendere gli scarpini al chiodo. "E' un peccato che ad Avellino manchi il grande calcio. Il ricordo più bello è stato il derby con la Salernitana: Zeman era stancante, ma quelle partite ti restano. Ho un ottimo ricordo di Avellino, fra le tifoserie più belle che ho visto". Kutuzov ha belle parole anche per Ventura: "L'ho avuto a Pisa ed a Bari: in Toscana sono stato un anno solo, è stato un campionato al di sopra delle nostre aspettative. Col Bari, sono stato più a lungo, poi vi ho chiuso la carriera". A Bari, c'erano Antonio Conte e Gianpiero Ventrone: "Conte è una macchina da lavoro, ti motiva e ti fa dare il massimo. Anche il suo staff fa tanto lavoro: Ventrone era una bravissima persona, ed un grande professionista".