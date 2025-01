Walter Sabatini, che per anni e anni ha vissuto il calcio dal suo interno, ha raccontato come sta vivendo e seguendo il pallone da quando ha deciso di allontanarsi dai campi. La risposta è schietta e diretta, non nascondendo un certo sollievo: “Una meraviglia, perché mi godo tutto questo senza stress. Posso vedere tutte le partite che voglio senza quel filo di paura che lega tutti noi quando lavoriamo, dagli allenatori ai direttori sportivi eccetera”.

Sabatini si concentra poi sulla lotta scudetto, che comincia di giornata in giornata ad entrare sempre più nel vivo, rendendo la stagione davvero avvincente ed entusiasmante. La favorita resta l'Inter, che ha da difendere il titolo dalla concorrenza di Napoli e Atalanta, che sembrano davvero agguerrite. Una lotta che intriga molto anche il direttore: “Questo campionato è una meraviglia, nella mia memoria non c’è mai stato un campionato così combattuto. Normalmente per lo scudetto c’erano un paio di candidate che si contendevano il titolo, mentre quest’anno ci sono almeno 4/5 squadre che possono pensare allo scudetto. Alcune non lo dicono per scaramanzia, ma esistono candidate per lo scudetto impensabili. Mi viene in mente immediatamente l’Atalanta, che si va a giocare una partita in Champions League con il Real Madrid quasi ad armi pari”.