Yomely Fernandez accende il tifo bianconero: ecco cosa ha promesso se la Juve vince l’Europa League

Le sue foto stanno mandando in tilt i social. Sul suo account Instagram Yomely conta 41mila follower e i suoi scatti hanno acceso la passione del popolo bianconero. A fine stagione la bella Yomely vorrebbe festeggiare a suo modo l'eventuale vittoria della Vecchia Signora in Europa League. Per gli uomini di Allegri il primo ostacolo da superare sarà rappresentato dallo Sporting Lisbona, prossimo avversario nei quarti di finale della competizione. L'incantevole Yomely però l'ha promesso: uno scatto esclusivo e bollente in caso di festeggiamenti a tinte bianconere il 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Vada come vada, la bella Yomely presto farà comunque parlare di sé...