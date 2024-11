Inter, Zielinski: “Sarei rimasto a Napoli, mi ha cercato anche la Juventus”

Zielinski, dal ritiro della Nazionale polacca, ha svelato diversi retroscena di mercato che l'hanno portato a firmare con l'Inter.

Gennaro Dimonte 15 novembre - 18:56

Dopo otto stagioni da leader al Napoli, Piotr Zielinski ha deciso di ripartire da una nuova esperienza all'Inter. Un passo importante quello del centrocampista polacco, vera colonna del terzo Scudetto azzurro e autore di 51 gol in 364 presenze ai piedi del Vesuvio. Entrato come comprimario nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, sta acquisendo sempre più spazio nell'undici titolare con 8 presenze e 2 gol (nel super 4-4 contro la Juventus). Intervistato in Polonia dalla tv Kanal Sportowy, ha parlato della sua scelta di accettare a parametro zero i nerazzurri con alcuni aneddoti di mercato svelati.

Zielinski tra Napoli, Inter e la chiamata della Juventus — Piotr Zielinski, dal ritiro della Polonia, ha parlato dei suoi primi mesi all'Inter: "Dopo i primi acciacchi fisici sto meglio e il mister mi ha concesso più opportunità che cercherò di sfruttare. Faccio di tutto per giocare il più possibile ma siamo tutti ottimi centrocampisti in rosa. Sono orgoglioso tra l'altro di essere qui in Nazionale e di scendere in campo da capitano".

Su Napoli e Juventus: "L'Italia mi piace, non sarei mai andato in Inghilterra dopo l'esperienza in azzurro. Sono un grande club e non mi sarebbe dispiaciuto rinnovare. Su di me c'erano diversi club tra cui Juventus, Barcellona, Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid ma la priorità era restare nel territorio italiano".