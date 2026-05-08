I Lancieri hanno messo nel mirino l'attuale tecnico della squadra catalana, ma tra gli obiettivi ci sarebbero anche altri due nomi

Jacopo del Monaco
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Anche se la stagione è ancora in corso, in casa Ajax si sta già pensando alla prossima ed un obiettivo principale per la panchina è Michel. L'allenatore appena citato, infatti, è in cima alla lista degli obiettivi della squadra di Amsterdam che, per riscattare un'altra stagione senza titoli, vuole ripartire scegliendo prima dalla componente tecnica. Ecco perché lo spagnolo che, attualmente, siede sulla panchina del Girona in Liga è una priorità per il club di Eredivisie allenato da Oscar García. Tuttavia, l'Ajax ha anche altri nomi per il ruolo ed era uscito anche quello di uno che allena una big della Premier League.

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Girona, Spagna - 1° maggio 2026: Michel, allenatore del Girona, osserva durante la partita de LaLiga EA Sports tra Girona e Mallorca al Montilivi Stadium. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Ajax, Michel del Girona obiettivo principale per la panchina

Nelle ultime ore, il noto esperto di calciomercato mercato Fabrizio Romano ha riportato la notizia che riguarda l'allenatore del Girona. Su X, infatti, il giornalista ha scritto che la squadra proveniente da Amsterdam sta spingendo per fare in modo che Michel diventi il nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione calcistica. Nonostante lo spagnolo sia una priorità per il club della massima divisione olandese, però, nella lista degli obiettivi ci sono anche altri due nomi nel caso in cui ci dovessero essere problemi con il tecnico del Girona.

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Tra l'altro, Fabrizio Romano ha menzionato anche il nome di Arne Slot, tecnico del Liverpool, come possibile candidato per la panchina dell'Ajax. L'esperto di calciomercato, però, ha ribadito che la priorità dei Lancieri resta Michel che, molto probabilmente, saluterà la squadra che allena dal mese di luglio del 2021. Ad oggi, su 217 panchine con la squadra della Catalogna, ha ottenuto 91 vittorie, 82 sconfitte e 44 pareggi. Intanto, il Girona ha iniziato a cercare possibili sostituti in caso di addio dell'attuale allenatore.

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