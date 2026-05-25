L'Al-Ittihad ha vissuto una stagione complessa e ricca di pressioni nella Saudi Pro League. La squadra di Gedda ha faticato a mantenere una costanza di rendimento ottimale collezionando 55 punti, scivolando a -26 dal terzo posto non qualificandosi alla AFC Champions League Elite, subendo una forte contestazione da parte della propria tifoseria a causa di pesanti battute d'arresto come l'ultima partita persa 5-1 in casa contro l'Al-Qadsiah.

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Sérgio Conceição, ha accettato di lasciare l'incarico con effetto immediato

Dal momento del suo insediamento ufficiale avvenuto il 7 ottobre per sostituire l'esonerato, il tecnico portoghese ha ereditato una situazione di classifica, ma l'andamento successivo ha registrato un'altalena di risultati positivi e negativi.

Il rapporto tra l'allenatore e l'ambiente si è incrinato definitivamente in seguito alle crescenti tensioni con i sostenitori gialloneri e alle frizioni nate durante le ultime conferenze stampa post-partita. Sérgio Conceição avrebbe così preso la decisione di abbandonare la guida tecnica dell'Al-Ittihad nonostante un contratto a lungo termine che lo legava alla società araba, preferendo interrompere anticipatamente il suo percorso professionale in Medio Oriente.

JEDDAH, ARABIA SAUDITA - 3 APRILE: Sergio Conceicao dell'Al Ittihad reagisce con i tifosi dopo la partita della Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Hazem allo stadio Prince Abdullah Al Faisal il 3 aprile 2026 a Jeddah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Come riportato da Fabrizio Romano nei suoi canali social, l'addio è vicino e avverrà attraverso un accordo formale che sancisce la fine del rapporto con effetto immediato, liberando il tecnico portoghese da qualsiasi vincolo contrattuale residuo con la società di Gedda.

Con la conclusione ufficiale di questa esperienza in Arabia Saudita, Sérgio Conceição si dichiara pronto e disponibile ad accettare nuove offerte provenienti dai principali campionati europei. Il blasone e l'esperienza internazionale maturata nelle sue precedenti gestioni lo rendono un profilo appetibile per le società europee che stanno pianificando la guida tecnica per la prossima stagione.