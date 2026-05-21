Il futuro di Ruben Amorim non sarà in Portogallo. A chiarirlo è la AS1 Sports, agenzia che rappresenta l’allenatore portoghese, con un comunicato che smentisce le recenti indiscrezioni circolate sulla stampa. L’ex tecnico dello Sporting e del Manchester United non avrebbe alcuna intenzione di tornare ad allenare nel suo Paese, dove in passato ha guidato Casa Pia, SC Braga e Sporting, preferendo continuare la propria carriera all’estero. La nota - riportata dal quotidiano portoghese A Bola - interviene anche sulle voci che lo volevano tra i possibili candidati alla panchina del Benfica in caso di addio a José Mourinho. Secondo l’entourage, non ci sarebbero stati contatti con club portoghesi né incontri per discutere progetti tecnici o economici. Una posizione netta che chiude, almeno per ora, ogni scenario di ritorno.

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Amorim, futuro lontano dal Portogallo: smentiti tutti i contatti

Arriva una presa di posizione netta sul futuro di Ruben Amorim. A chiarire ogni dubbio è la AS1 Sports, agenzia che rappresenta l’allenatore portoghese, intervenuta con un comunicato ufficiale per smentire le ultime indiscrezioni circolate sul suo conto. La società conferma la ricostruzione riportata dalla stampa portoghese, ma allo stesso tempo chiude qualsiasi spiraglio a un ritorno in patria. Amorim, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di allenare nuovamente in Portogallo, scegliendo di proseguire la propria carriera esclusivamente all’estero. Una decisione, viene spiegato, maturata “molto tempo fa”. Nel comunicato viene inoltre escluso qualsiasi contatto recente con club portoghesi.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 15 DICEMBRE: Ruben Amorim, ex allenatore del Manchester United, reagisce insieme a Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, durante la partita di Premier League tra Manchester City FC e Manchester United FC all'Etihad Stadium il 15 dicembre 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

L’agenzia precisa che l’allenatore “non ha avuto alcun incontro con club portoghesi per discutere di condizioni di lavoro, struttura, rosa, stipendi o qualsiasi altra questione”. Una smentita che riguarda anche le voci su un possibile scenario al Benfica, qualora si concretizzasse un addio a José Mourinho. La nota è altrettanto categorica nel respingere le indiscrezioni: “Qualsiasi altra affermazione è pura speculazione e non ha alcun fondamento nella realtà”. Un messaggio diretto, che punta a raffreddare ogni interpretazione sul futuro immediato del tecnico. Amorim, dunque, resta orientato verso l’estero. Dopo le esperienze in Portogallo con Casa Pia, SC Braga e Sporting, il suo percorso sembra destinato a proseguire lontano dal campionato nazionale. Per ora, nessun ritorno all’orizzonte.

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