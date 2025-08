Non una casa in città bensì in Riviera: le richieste del calciatore sono state considerate fuori limite dal club che ha fatto saltare l'acquisto

Giammarco Probo 5 agosto - 16:20

Quello che è successo nella trattativa tra Ascolie Kabashi ha del clamoroso e resterà ben impressa nelle menti dei tifosi per molto tempo. L'ex Reggiana aveva infatti preteso di inserire nel contratto per l'acquisizione, una clausola per una casa in Riviera. Un aspetto che ha mandato il club su tutte le furie inasprendo anche i tifosi dell'Ascoli che hanno sottoscritto con il club un codice etico da seguire per i tesserati.

Clausola con la casa in Riviera, l'Ascoli dice di no e blocca Kabashi — Quando sembrava essere tutto fatto e pronto per la fumata bianca, la trattativa è definitivamente saltata. Come riporta Il Resto del Carlino, l'Ascoli ha deciso di puntare i piedi e rispedire il calciatore al mittente, con una dichiarazione ufficiale che non lascia spazio ad interpretazioni: "Certe persone e certi comportamenti non rispettano il codice etico Ascoli – ha commentato l’amministratore unico Bernardino Passeri –. A noi questa gente non serve. Ci sarà da soffrire, ma non deroghiamo rispetto al nostro codice. Intendiamo rispettare il patto che abbiamo fatto con i cittadini di Ascoli, così come con tutti i tifosi che ci stanno dando tutta la forza necessaria per affrontare le criticità del sistema calcio".

Il club non si ferma e si fionda sul mercato — La società e la dirigenza dell'Ascoli si sono rimesse subito a lavoro per rinforzare la squadra. Tra le mosse da compiere nel calciomercato ci sono rafforzare la fascia destra, la mediana ma soprattutto il reparto offensivo. I nomi del momento sono due: il primo è quello dell'ala destra Del Sole, mentre per il centravanti l'idea è Gori. Per il primo c'è molto ottimismo e crescono le possibilità di un trasferimento all'Ascoli e di vederlo con la casacca bianconera firmando un biennale.

Invece per l'attaccante dell'Avellino Gori resta un dialogo aperto con la trattativa che prosegue positivamente. Nel frattempo anche la campagna abbonamenti ha superato quota 3.500 tessere, raggiungendo 3.614 abbonamenti, un numero importante per la squadra bianconera che cercherà di lottare nei primi posti per tornare al più presto in Serie B.