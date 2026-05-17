Fabrizio Romano, con il consueto post su Instagram, ha annunciato la permanenza per un'altra stagione sportiva di Diego Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid. Una storia iniziata nel lontano 2012, ma che continuerà ancora.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

LONDRA, INGHILTERRA - 05 MAGGIO: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico de Madrid, osserva prima della partita di ritorno delle semifinali della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico de Madrid all'Arsenal Stadium il 05 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Atletico Madrid-Simeone: show must go on!

È riconosciuto indissolubilmente comedel pianeta Terra. Il primissimo stipendio ai Colchoneros era pari a 6 mln di euro. Gradatamente, con una serie di rinnovi contrattuali, il tecnico argentino è arrivato a guadagnare la spaventosa cifra 22 milioni lordi nel 2023. Oggi, invece, il conto in banca registra un aumento di 34 mln ogni anno. Almeno 8 in più di qualsiasi altro allenatore al mondo. Avendo sottoscritto il primo contratto a dicembre 2011, il "Cholo" ha incassato ben

In queste stagioni, comunque, il bottino è stato di 8 trofei: 2 LaLiga, 1 Supercoppa Spagnola, 1 Copa del Rey, 2 Europa League e 2 Supercoppe UEFA. Vanno annoverate, infine, due finali di Champions. Il successo più recente, però, risale alla stagione 2020-2021, quando fu vinto il campionato. In sostanza, sono 5 anni che l'Atletico Madrid e Simeone non festeggiano un trofeo. Da ricordare, resta anche l'annata 2015-2016 che a livello personale gli valse il riconoscimento di miglior allenatore dell'anno in Spagna.

Caricamento post Instagram...

Questa stagione, nonostante l'eliminazione in semifinale di Champions e il quarto posto in campionato, qualche dissapore nella tifoseria è rimasto. Non mancano, infatti, anche gli sfottò dei sostenitori delle rivali, convinti che la conferma di una nuova annata a Madrid di Simeone sia positiva più per loro che per gli stessi Rojiblancos. Il contratto, comunque, non ha visto alcun rinnovo e

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365