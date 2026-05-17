All'Atletico Madrid dal 2012, Diego Pablo Simeone continuerà la sua avventura al timone dei Colchoneros. La decisione sul prossimo futuro è stata presa.
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
Fabrizio Romano, con il consueto post su Instagram, ha annunciato la permanenza per un'altra stagione sportiva di Diego Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid. Una storia iniziata nel lontano 2012, ma che continuerà ancora.
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Atletico Madrid-Simeone: show must go on!È riconosciuto indissolubilmente come l'allenatore più retribuito del pianeta Terra. Il primissimo stipendio ai Colchoneros era pari a 6 mln di euro. Gradatamente, con una serie di rinnovi contrattuali, il tecnico argentino è arrivato a guadagnare la spaventosa cifra 22 milioni lordi nel 2023. Oggi, invece, il conto in banca registra un aumento di 34 mln ogni anno. Almeno 8 in più di qualsiasi altro allenatore al mondo. Avendo sottoscritto il primo contratto a dicembre 2011, il "Cholo" ha incassato ben 303,9 mln di euro lordi.
In queste stagioni, comunque, il bottino è stato di 8 trofei: 2 LaLiga, 1 Supercoppa Spagnola, 1 Copa del Rey, 2 Europa League e 2 Supercoppe UEFA. Vanno annoverate, infine, due finali di Champions. Il successo più recente, però, risale alla stagione 2020-2021, quando fu vinto il campionato. In sostanza, sono 5 anni che l'Atletico Madrid e Simeone non festeggiano un trofeo. Da ricordare, resta anche l'annata 2015-2016 che a livello personale gli valse il riconoscimento di miglior allenatore dell'anno in Spagna.
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