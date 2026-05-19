L'attaccante 21 enne è una delle rivelazioni del campionato belga. Per lui 19 gol in questa stagione. I Colchoneros guardano con molta attenzione
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Nicolò Tresoldi sta facendo parlare di se ormai da tempo. Il giovane attaccante del Club Brugge ha attirato l'attenzione di diversi club europei i quali sembrano disposti a fare follie pur di averlo tra le proprie fila. L'ultimo di questi è l'Atletico Madrid che ha avuto modo di ammirarlo da vicino durante i playoff per la fase finale della Champions League lo scorso febbraio.
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Atletico Madrid, Nicolò Tresoldi nel mirino dei Colchoneros ma la concorrenza è foltaNicolò Tresoldi è ormai pronto a fare il salto di qualità. Lo sta dimostrando ormai da due anni. Il giovane attaccante del Club Brugge è stato infatti protagonista di una nuova stagione ad alti livelli con ben 19 reti realizzate in 55 presenze, motivo per cui per il club belga sarà molto difficile trattenerlo nella prossima stagione di mercato estivo ma certo non sono disposti a svenderlo.
🔴⚪️ Colocan al Atlético tras la pista del gran talento del Brujas— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 19, 2026
⚽️ Nicolo Tresoldi, de sólo 21 años, es una de las sensaciones del conjunto belga, con el que ha logrado 19 goles esta temporada
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Già diversi club si sono recentemente fatti avanti per il giocatore italo-tedesco, l'ultimo di questi è l'Atletico Madrid. Come riporta Sky Sports, la squadra di Diego Pablo Simeone sta guardando da tempo il 21 enne con particolare attenzione, ancora di più dopo averlo visto in mostra nel doppio scontro con il Club Brugge lo scorso febbraio nel playoff per la fase finale di Champions League. Nella gara d'andata allo stadio Jan Breydel, come ricordiamo, ha segnato uno dei tre gol dei neroazzurri.
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Non sarà facile però convincere il club belga a cedere il suo giocatore più rappresentativo. Il Club Brugge, con cui ha un contratto fino al 2029 , lo ha acquistato la scorsa estate dall'Hannover per 7,5 milioni di euro. Ora sanno di avere tra le mani un giocatore molto ambito e hanno già rifiutato un'offerta di 30 milioni di euro per il giovane calciatore, quindi qualsiasi club interessato dovrà presentare un'offerta migliore. Inoltre, oltre ai biancorossi anche squadre come Arsenal, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Strasburgo stanno seguendo Tresoldi, che è stato accostato anche al Barcellona. Vinca l'offerente migliore.
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