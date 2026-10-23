Il terzino destro sta attraversando un periodo di grande difficoltà: dalla titolarità persa in nazionale ai problemi alla caviglia sinistra, passando per l'ascesa del canterano Xavi Espart
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Il Barcellona si avvicina a grandi passi al Clasico di domenica sera. La squadra catalana viene da un brutto stop contro il Paris Saint-Germain in Champions League, ma i ragazzi di Flick sono immediatamente pronti a ripartire per conquistare la decima vittoria nelle 10 partite di Liga finora. I Blaugrana stanno dominando nel reparto offensivo, grazie alle associazioni di Raphinha, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon... ma in difesa rimangono ancora alcuni problemi. Subire 4 reti dai bicampioni d'Europa non è un dramma, ma se i catalani vogliono arrivare in fondo alla Champions League, c'è necessità di sistemare movimenti e uomini in campo.
Koundé vicino alla partenza?Jules Koundé è uno dei difensori più cercati nel mondo per via della sua duttilità. Il nazionale transalpino è capace di giocare sia centrale sia terzino destro, grazie alle sue grandi abilità in costruzione, anticipo e rapidità. Da quando gioca nel Barcellona, Koundé non è mai sceso sotto la soglia dei 4 assist e avrebbe potuto registrarne di più se non fosse stato per i frequenti infortuni. Il calciatore, dopo aver saltato il PSG, rischia anche di non partecipare al Clasico per un problema alla caviglia sinistra.
Prima della fine della scorsa stagione, i principali quotidiani spagnoli erano molto attivi sui rumors rispetto a una cessione del giocatore in ottica squadre top della Premier League. All'epoca si parlava di ipotesi molto complesse, considerando l'enorme stima del club per il valore del calciatore. Eppure, nelle ultime settimane queste voci si sono riaccese e questa volta le porte sembrano tutt'altro che chiuse. Dopo aver confermato le sue difficoltà di rendimento in questo inizio di stagione, Koundé rischia di dover salutare Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, il DS Deco avrebbe incontrato l'agente del giocatore nella giornata di giovedì. Il quotidiano riporta di alcuni dubbi da parte della dirigenza sulla condizione fisica del terzino, soprattutto ora che sta nascendo una nuova stella: Xavi Espart. L'entourage di Koundé avrebbe negato a Sport qualsiasi discorso sul mercato durante l'incontro, nonostante il club sia aperto ad ascoltare offerte per il giocatore.
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