Il Barcellona si avvicina a grandi passi al Clasico di domenica sera. La squadra catalana viene da un brutto stop contro il Paris Saint-Germain in Champions League, ma i ragazzi di Flick sono immediatamente pronti a ripartire per conquistare la decima vittoria nelle 10 partite di Liga finora. I Blaugrana stanno dominando nel reparto offensivo, grazie alle associazioni di Raphinha, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon... ma in difesa rimangono ancora alcuni problemi. Subire 4 reti dai bicampioni d'Europa non è un dramma, ma se i catalani vogliono arrivare in fondo alla Champions League, c'è necessità di sistemare movimenti e uomini in campo.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jules Koundé is now a MAJOR DOUBT for El Clásico against Real Madrid on Sunday!



The French defender will NOT train with the Barcelona squad today as he continues recovering from a left ankle sprain.



Barcelona believe it will be VERY DIFFICULT for him to recover in… pic.twitter.com/N6r5jarpId — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 23, 2026

Koundé vicino alla partenza?

Il reparto difensivo era in emergenza per la sfida europea: erano assenti Christensen, Eric Garcia e soprattutto. Il difensore francese è stato uno dei migliori per il Barça negli ultimi anni. Arrivato dal Siviglia nel 2022 per 50 milioni di euro, il terzino destro ha migliorato di anno in anno le sue prestazioni, arrivando ad essere un elemento fondamentale negli schemi di Hansi Flick. Eppure, in questa stagione, qualcosa sembra essersi rotto.Jules Koundé è uno dei difensori più cercati nel mondo per via della sua. Il nazionale transalpino è capace di giocare sia centrale sia terzino destro, grazie alle sue grandi abilità in costruzione, anticipo e rapidità. Da quando gioca nel Barcellona, Koundé non è mai sceso sotto la soglia deie avrebbe potuto registrarne di più se non fosse stato per i frequenti infortuni. Il calciatore, dopo aver saltato il PSG, rischia anche di non partecipare al Clasico per un problema alla caviglia sinistra.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Karim Adeyemi dell'FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra con Jules Koundé durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord, disputata al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Prima della fine della scorsa stagione, i principali quotidiani spagnoli erano molto attivi sui rumors rispetto a una cessione del giocatore in ottica squadre top della Premier League. All'epoca si parlava di ipotesi molto complesse, considerando l'enorme stima del club per il valore del calciatore. Eppure, nelle ultime settimane queste voci si sono riaccese e questa volta le porte sembrano tutt'altro che chiuse. Dopo aver confermato le sue difficoltà di rendimento in questo inizio di stagione, Koundé rischia di dover salutare Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, il DS Deco avrebbe incontrato l'agente del giocatore nella giornata di giovedì. Il quotidiano riporta di alcuni dubbi da parte della dirigenza sulla condizione fisica del terzino, soprattutto ora che sta nascendo una nuova stella: Xavi Espart. L'entourage di Koundé avrebbe negato a Sport qualsiasi discorso sul mercato durante l'incontro, nonostante il club sia aperto ad ascoltare offerte per il giocatore.