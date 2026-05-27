Archiviata la stagione appena conclusa, con tanto di nuova vittoria de LaLiga, per il Barcellona non c'è assolutamente tempo da perdere. La dirigenza blaugrana, infatti, si è subito messa al lavoro per rinforzare l'organico in vista della prossima annata. A confermarlo è lo stesso direttore sportivo dei catalani, Deco, rientrato martedì da Londra insieme al suo assistente ed ex giocatore del Barça Bojan Krkic. Ecco le sue dichiarazioni.

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Barcellona, Deco non si nasconde: "Stiamo trattando più giocatori"

è al lavoro a pieno ritmo per allestire la rosa per la prossima stagione.

Deco

e il suo assistente in ambito sportivo,

Bojan

Krkić,

sono atterrati a Barcellona martedì dopo aver trascorso alcuni giorni a Londra, e il direttore sportivo ha confermato che che la società blaugrana sta lavorando per ingaggiare diversi giocatori: "Alla fine dovremo ingaggiare qualche giocatore, ecco perché ci stiamo lavorando", ha dichiarato Deco.

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Il

Secondo le ultime notizie, il Barcellona avrebbe fatto più di qualche pensiero su Joao Pedro (24 anni), attuale attaccante del Chelsea, ma l'ex centrocampista portoghese ha semplicemente precisato che "al momento non possiamo dire nulla, ci sono molti giocatori con cui abbiamo parlato un po' con i loro rappresentanti per vedere cosa succederà".

Come ricordiamo, infatti, la priorità del club catalano sarà quella di trovare il sostituto di Robert Lewandowski. Un compito non certo facile date le qualità dell'attaccante polacco i cui numeri strepitosi (120 reti in 193 presenze) hanno portato nella bacheca blaugrana 7 trofei. Oltre a Joao Pedro, un altro profilo seguito è quello di Julian Alvarez, attualmente all'Atletico Madrid, sul quale Deco si è limitato a dire: "Vedremo, vedremo".

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Marcus Rashford dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Pau Cubarsi durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il direttore sportivo del Barça non ha inoltre rivelato se eserciteranno l'opzione per l'acquisto di Marcus Rashford. L'attaccante inglese potrebbe essere acquistato per 30 milioni di euro ed inoltre ha sempre espresso la sua voglia di rimanere nel club spagnolo dopo il suo positivo periodo in prestito. L'estate in casa Barcellona è già cominciata.

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