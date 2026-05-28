Il Barcellona raddoppia. Dopo aver preso Gordon, sta facendo sul serio anche per Julian Alvarez. Non è un segreto: il giocatore è seguito da tempo dai blaugrana. Che ora sono pronti ad affondare il colpo. L'argentino, dopo anni all'Atletico, ha già informato il club di non voler rinnovare il contratto. Un ulteriore fattore che avvicina il giocatore al Barca.

Come riporta Fabrizio Romano, la squadra di Flick è pronta per fare la prima offerta ufficiale: sarà spedita senza contropartite tecniche. Diretta, senza includere nessun'altro nell'affare. Il Barcellona fa sul serio per Alvarez. La sensazione è una sola: tornare a vincere la Champions. E per farlo servono i migliori: l'argentino è uno di quelli.

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🚨🇦🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Negotiations underway for Julian Alvarez (26) to Barcelona. There has been direct contacts between both the clubs and also between Barcelona and the agent of the player, reports @MatteMoretto. 🔴🔵⚡️ pic.twitter.com/Q0F3nSTnv2 — EuroFoot (@eurofootcom) May 28, 2026

L'offerta del Barcellona per Julian Alvarez: la posizione dell'Atletico Madrid

. Diciamo, non ai livelli di quella di. L'inglese non ha avuto nessuno dubbi nel trasferirsi in Spagna. Alvarez, invece, potrebbe dover fare i conti con il suo club attuale, l'Atletico. Simeone non vuole lasciare nulla al caso: per privarsi del suo giocatore migliore, dovrà avere delle garanzie. Sia economiche che di campo. Prima dovrà essere trovato un sostituto alla pari dell'argentino.. Poi, ci si siederà e si parlerà di soldi. La sensazione è che ne serviranno parecchi. Una prima offerta - non ufficiale - di 50 milioni è stata rispedita al mittente.

MADRID, SPAGNA - 12 FEBBRAIO: Julian Alvarez dell'Atletico de Madrid festeggia il quarto gol della sua squadra con i compagni durante la partita di andata della semifinale di Coppa del Re tra l'Atletico de Madrid e l'FC Barcelona al Riyadh Air Metropolitano il 12 febbraio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il Barcellona, per assicurarsi Julian Alvarez, dovrà fare di più. Molto di più. Forse, si potrà chiudere per una cifra vicina ai 100 milioni. Comunque la linea, al momento, è chiara: l'argentino vuole andare via dall'Atletico. E il Barcellona è una destinazione più che gradita. Quest'anno l'ha punita sia in Champions che in Copa del Rey. Anche per questo, il Barca, lo vuole portare dalla sua parte. Dopo Gordon, si avvicina anche Julian. Per quello che sarebbe un mercato, già così, da 10 e lode.

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