Il Barcellona acquista Gordon e chiude le porte ad Ansu Fati. Lo spagnolo abbandona il sogno del ritorno e dice sì al trasferimento definitivo al Monaco
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Ansu Fati, intorno al 2019, è stato senza dubbio una delle promesse più intriganti e scintillanti del panorama calcistico internazionale, ma i continui problemi fisici hanno progressivamente frenato la sua ascesa al Barcellona. Nel corso dell'ultima stagione, il talento spagnolo è andato in prestito al Monaco per trovare maggiore spazio e minuti, disputando un'annata di altissimo livello. In Francia ha finalmente ritrovato una grande continuità fisica e si aspettava di poter tornare in pianta stabile in Catalogna, magari come perfetto sostituto di Raphinha nelle rotazioni. Ma il recente e faraonico colpo di mercato del Barcellona ha rovinato decisamente i suoi piani. I blaugrana hanno infatti investito all'incirca 70 milioni di euro per Anthony Gordon, e adesso lo spazio per lo spagnolo sembra non esserci definitivamente più.
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La rinascita nel Principato e il via libera al trasferimentoLontano dalle pressioni catalane, Ansu Fati ha disputato un'ottima stagione con la maglia del Monaco, trovando ben 9 gol in 25 partite disputate e risultando assolutamente decisivo per la qualificazione in Europa del club del Principato. Messo di fronte alla dura realtà del mercato blaugrana, secondo quanto riportato oggi dal Mundo Deportivo, il giocatore spagnolo ha completamente abbandonato le residue speranze di un romantico ritorno alla base. Presa consapevolezza della situazione, l'attaccante ha quindi dato il suo personale via libera al proprio entourage per chiudere l'accordo definitivo per un trasferimento a titolo fisso al Monaco.
Le cifre del riscatto e il nodo dell'ingaggioPrima di partire per il prestito, Ansu Fati aveva rinnovato il proprio contratto con il Barcellona fino al giugno del 2028. L'attuale accordo di prestito siglato tra i due club include un'opzione di riscatto fissata a circa 11 milioni di euro, una cifra che è ampiamente alla portata delle casse del club monegasco. Nonostante un primo via libera da parte del giocatore, però, non si è trovato ancora l'accordo totale tra la dirigenza del Monaco e lo stesso Ansu Fati.
💥 Ansu Fati, cerca de cerrar un acuerdo con el Mónaco— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 30, 2026
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La squadra francese è fortemente convinta di riuscire a chiudere in tempi brevi il riscatto, ma per far quadrare i conti serve abbassare in modo sostanziale il pesante ingaggio attualmente percepito dall'esterno offensivo.
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