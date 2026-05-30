Ansu Fati, intorno al 2019, è stato senza dubbio una delle promesse più intriganti e scintillanti del panorama calcistico internazionale, ma i continui problemi fisici hanno progressivamente frenato la sua ascesa al Barcellona. Nel corso dell'ultima stagione, il talento spagnolo è andato in prestito al Monaco per trovare maggiore spazio e minuti, disputando un'annata di altissimo livello. In Francia ha finalmente ritrovato una grande continuità fisica e si aspettava di poter tornare in pianta stabile in Catalogna, magari come perfetto sostituto di Raphinha nelle rotazioni. Ma il recente e faraonico colpo di mercato del Barcellona ha rovinato decisamente i suoi piani. I blaugrana hanno infatti investito all'incirca 70 milioni di euro per Anthony Gordon, e adesso lo spazio per lo spagnolo sembra non esserci definitivamente più.

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La rinascita nel Principato e il via libera al trasferimento

Lontano dallecatalane,ha disputato un'ottima stagione con la maglia del, trovando benin 25 partite disputate e risultando assolutamenteper la qualificazione indel club del Principato. Messo di fronte alla dura realtà del mercato blaugrana, secondo quanto riportato oggi dal, il giocatore spagnolo ha completamente abbandonato le residuedi un romantico ritorno alla base. Presa consapevolezza della situazione, l'attaccante ha quindi dato il suo personale via libera al proprio entourage per chiuderedefinitivo per un trasferimento a titolo fisso al

MADRID, SPAGNA - 20 GENNAIO: Ansu Fati dell'AS Monaco si riscalda prima della settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e AS Monaco allo stadio Santiago Bernabeu il 20 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Le cifre del riscatto e il nodo dell'ingaggio

💥 Ansu Fati, cerca de cerrar un acuerdo con el Mónaco



✍️ @gbsans https://t.co/TwXt7FSyUD — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 30, 2026

Prima di partire per il prestito,aveva rinnovato il proprio contratto con ilfino al giugno del 2028. L'attuale accordo di prestito siglato tra i due club include un'opzione difissata a circadi euro, una cifra che è ampiamente alla portata delle casse del club monegasco. Nonostante un primo via libera da parte del giocatore, però, non si è trovato ancoratotale tra ladel Monaco e lo stesso

La squadra francese è fortemente convinta di riuscire a chiudere in tempi brevi il riscatto, ma per far quadrare i conti serve abbassare in modo sostanziale il pesante ingaggio attualmente percepito dall'esterno offensivo.

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