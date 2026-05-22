Nuovo "numero 9" cercasi. Questa è la priorità del Barcellona nella prossima sessione di calciomercato. Robert Lewandowski è prossimo a lasciare i catalani al termine della stagione e dunque diventa prioritario trovarne il sostituto. Un lavoro non certo facile dato quello che ha lasciato l'attaccante polacco ma la dirigenza blaugrana si è subito messa al lavoro e i candidati non mancano.

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Barcellona, i candidati al nuovo "9": da Julian Alvarez alla suggestione Kane. I nomi non mancano

Robertlascerà il Barcellona alla fine della stagione. L'attaccante polacco, che ha già salutato squadra e tifosi, si troverà una nuova sistemazione (su di lui anche il Milan) e dunque per il Barça diventa importante trovarne il sostituto. Servirà un nuovo "numero 9" ma ci sarà parecchio da lavorare dato che stiamo parlando di un centravanti di livello mondiale che nella bacheca dei catalani ha portato grazie ai suoi gol (119)

Proprio per questo servirà un attaccante che garantisca, o almeno si avvicini, la stessa continuità del classe '87 e su questo la dirigenza catalana ha già in mente più di qualche nome. Tra i primi in lista spicca Julian Alvarez. L'argentino ha il contratto in scadenza con l'Atletico Madrid nel 2030 ma già in più di qualche occasione ha lasciato la porta aperta all'addio e i blaugrana gli hanno già comunicato la propria disponibilità a fare un'offerta se i Colchoneros dovessero aprire ad una trattativa. Su di lui ci sono anche Arsenal e PSG.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 15 APRILE: Harry Kane del Bayern Monaco festeggia la vittoria dopo la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Bayern Monaco e Real Madrid CF alla Football Arena di Monaco il 15 aprile 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Altro nome in lista è quello di Joao Pedro del Chelsea. Rispetto a Julian Alvarez, il brasiliano non era tra le priorità per sostituire Lewandowski ma date le difficoltà per l'attaccante argentino la situazione potrebbe ribaltarsi. Il classe 2001 non è stato convocato per il Mondiale nonostante le 20 reti in 47 presenze stagionali con i Blues. Questi ultimi, comunque, non sembrano disposti a privarsi del loro attaccante ma una buona offerta potrebbe farli vacillare.

Il terzo candidato è un nome che fa drizzare i capelli ai tifosi del Barcellona: Harry Kane. Il sogno del popolo blaugrana. Un attaccante assolutamente di pari livello con le aspettative della dirigenza blaugrana. La difficoltà per ingaggiarlo è ampiamente riconosciuta, soprattutto considerando le sue eccellenti prestazioni al Bayern Monaco, dove ha disputato una stagione fantastica, vincendo la Bundesliga e la Coppa di Germania e raggiungendo le semifinali di Champions League. Tuttavia, il suo contratto scade nel 2027 e non è ancora stato rinnovato.

Bisogna però considerare, in tutto questo, che il Barcellona dispone di un budget di 100 milioni per un attaccante, quando altri club possono disporre di una somma molto più alta. Per i catalani si prospetta un'estate molto bollente soprattutto quando la prossima stagione ci sarà, nuovamente, un titolo da difendere.

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